Los humanos hicimos el mundo que tenemos

Tiramos nuestra responsabilidad conductual. Nos lamentamos y culpamos, muchos hasta la vida se quitan, por problemas que otros causan y sin ver que son muchas veces culpables de la conducta de los otros: “Mi hijo tiene 18 años y es un drogadicto, ratero y hasta asesino. Les he preguntado: ¿Y quién lo hizo? –Pues yo, es mi hijo. –Adiós, que le vaya bien”. Tenemos el gobierno y la iglesia, escuelas y leyes, policías y gobernantes; pandilleros, deportistas, economía y productos del campo. Dios no hizo las constituciones de los países ni las leyes. Nos dijo: “Dominen la tierra, sométanla”. Los mares y ríos, las montañas y valles solamente han tenido cambios que los humanos los han hecho; los tigres y los elefantes son macho y hembra desde que existen; actualmente ya hombres se están haciendo mujeres, veremos pronto lo que vendrá en el campo de la formación de los hijos. Y descuidamos lo que vendrá solamente de eso. Hacemos el mundo y no cambiaremos con críticas y lamentos. ¿Con lo que hacemos cuando vienen las elecciones de gobernantes, mejorará nuestro país? Actuemos rectamente en asuntos de gran responsabilidad.

Mucho se ha cambiado: Conductas, principios, leyes, actuaciones. Y todo ha traído bienes o males, según estén conforme a la verdad. Los babilonios, hebreos, griegos y romanos veneraron el número 7 con asuntos científicos, según el tiempo, y actualmente es utilizado para supersticiones y hechicerías; ese dominio de nosotros y el mundo; también fue importante para los hinduistas el número 3, lo relacionaban con la Trimurti, dios creador, señor de tres mundos: Cielo, tierra e infierno. Lo del Tarot se originó en las culturas antiguas, principalmente egipcias, árabes, el de hoy se gestó en Milán, Italia, alrededor de 1429. Por eso, me río de creencias que se tienen en religiones, gobiernos, programas que dicen que son científicos y para ayudar.

Para ayudar a muchos, entrego el origen del nombre de su estado o ciudad: México, Mexihco y se pronuncia Meshijco; Jalisco, Xalixco y se pronuncia Shalishco; Cholula, Cholollan y se pronuncia Cholólan; Tlaxcala, Tlaxcallan y se pronuncia Tlashcálan; Toluca, Tollocan y se pronuncia Tolócan; Michoacán, Michwácan y se pronuncia Michwácan; Cuernavaca, Cuauhnahuac, se pronuncia Cuaujnáhuác; Oaxaca Huaxyahcac y se pronuncia Wahsyácac; Jalapa, Xalapan, y se pronuncia Shalápan; Chiapas, Chiapan, y se pronuncia Chjápan; Chilpancingo, Chilpantzinco y se pronuncia Chilpantzinco. México, es ombligo de manantiales; Jalisco, superficie de arena; Cholula, refugio de los que huyeron; Tlaxcala, donde abundan las tortillas; Toluca, lugar del venerable encorvado Tolotl o Tollotzin; Michoacán, donde tienen peces; Cuernavaca, rodeado de árboles; Oaxaca, la punta de los huajes; Jalapa, lugar de río arenoso; Chiapas, lugar de tierra húmeda; Chilpancingo, lugar de avispas. Un poco, para comprobar los cambios que hay con el tiempo, lugar y somos nosotros los que hacemos, quitamos- Quitemos el poner lo que se tiene como bien o mal, investiguemos.

No pretendo dar clases, sino demostrar que el mundo se va haciendo y que los humanos somos responsables de lo que se tiene, en todos los tiempos y en todos los lugares. Vamos tirando eso de mis papás, mi maestro, el gobierno, la iglesia, las religiones, la prensa, los policías, etc. Sé valiente, acepta tu responsabilidad. Para los católicos, Cristo nunca dijo “yo me encargo”, sino “si estás conmigo, yo te ayudo”. Para los que no aceptan a Dios, pídanles a los brujos, a los hechiceros, al diablo que los ayude y se darán cuenta de la verdad de que somos: Dios y nosotros.

Vamos dominando a nuestra persona y a nuestro entorno. Diferenciemos la materia y lo espiritual, la verdad y la mentira. Mucho cuidado de lo que es y lo que no es, las conveniencias, orgullos, soberbia, envidia, avaricia, torpeza. Con los chistes y las bromas, ve lo que se te quiere decir: Cuánta verdad nos dan con los chistes y es que entregar la verdad, no es fácil, Por decimos:

Mejor ríete. Si a alguno le viene el saco, decimos: Es un chiste, no te molestes.

