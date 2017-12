A media semana PAN-PRD, de la mano

En medio de guerras internas, acusaciones de traiciones y lejos de sus doctrinas básicas, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática sellaron el llamado Frente Amplio Democrático que pretende entre otras cosas, como prioridad, aunque lo nieguen de dientes para afuera, evitar el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, hoy por hoy, posicionado en primerísimo lugar en todas las encuestas dadas a conocer y hasta las propias, de paso, con esta alianza se abren bastantes posibilidades para ganar las gubernaturas a disputarse, incluida la Ciudad de México, que posiblemente previo acuerdo, estará destinada para un perredista, pues es de los pocos bastiones negro-amarillos que aún subsisten, por cierto cada días más escasos.

Seguramente ambas dirigencias, junto Movimiento Ciudadano, analizaron y aceptaron que por su cuenta, no le ganan ni al Peje ni PRI; por un lado los azules andan del chongo entre ellos, algunos pactando con el PRI y otros con el PRD, no es para menos, la disputa por el control que deriva en las candidaturas los tiene confrontados con procesos de expulsión de por medio y no a cualquier militante, hablamos de senadores como el mismo Ernesto Cordero, actual presidente de la mesa directiva. Mientras tanto, el sol azteca, sin ánimo de menospreciar pero es la puritita verdad, es un cero a la izquierda, no cuenta con estructura ni militancia, salvo en algunas regiones, pero ahora se las verá negras, pues la desbandada de cuadros está al por mayor, incluso en la misma sesión del sábado pasado aprobaron sancionar a militantes que han manifestado sus simpatías por AMLO, a ese paso, quedarán nada más con el membrete.

Lo interesante será conocer su plataforma política, o sea, lo que ofrecerán a los votantes, todos sabemos que es como mezclar el agua con aceite, históricamente han mantenido posiciones encontradas en temas torales para el país, sin embargo, entendemos, que eso les vale gorro, lo que interesa, como a todos, hay que decirlo bien claro, es el poder.

En el ámbito local, estas sumas no son garantía de triunfos, para nadie es desconocido que el panismo está igualmente fracturado y dividido por intereses grupales, por un lado las huestes de Jorge Luis Preciado con las cabezas visibles de Enrique Michel Ruiz y el diputado Luis Ladino, fieles lacayos del senador, en el bando contario, está Pedro Peralta Rivas, representado por los tribunos Julia Licet Angulo, Riult Rivera, Crispín Guerra, ajena Gaby Benavides pero odiada por la dupla JLPR-EMR. El perredismo por los suelos, sin registro, la figura más notoria es Martha Zepeda del Toro, con el “atractivo” capital de 5 mil 144 votos desparramados en todo el estado, imagínense cómo están los demás. Empero, ahora vamos con MC, ahí tenemos a un Leoncio Morán que ha mantenido una oposición férrea contra sus excompañeros, luego entonces, en la capital no creo que Héctor Insúa le ceda la posición o viceversa, así que las cosas no son tan sencillas. Los pleitos se avizoran a la vuelta de la esquina.

Tres a cero el marcador del alcalde Rafael Mendoza sobre la titular de la Secretaría de Movilidad, anteayer lunes puso en marcha las famosas rutas comunitarias en El Trapiche, anteriormente lo hizo en la cabecera municipal y Quesería, así pues, el edil cuauhtemense aprovechando las lagunas de la nueva Ley de Movilidad, sumado a la pasividad de Gisela Méndez, una vez más se ha salido con la suya, pero el affaire no concluirá ahí, anunció desafiantemente que sigue Alcaraces, Chiapa y Ocotillo para que vean que nada más sus chicharrones truenan y que a los diputados y Gisela se los pasa por el arco del triunfo. Ahora, si el Congreso y la misma dependencia estatal se encuentran analizando la inclusión de estos mototaxis, que se pronuncien de una vez y permitan lo mismo en los restantes nueve municipios.

