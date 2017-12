Programan juegos amistosos del balompié Juvenil “B” y “C”

Infoecos/Colima

Mientras llega la apertura de la temporada 2017/2018, en las Ligas Juvenil “B” y Juvenil “C” de la Asociación de Futbol del Estado de Colima, continúan partidos de preparación.

La “B” tiene tres encuentros para el sábado siguiente, abriendo a las 10:00 San Miguel y América de Coquimatlán, en la Unidad AFEC El Chical.

A las 11:00 chocarán Monarcas Colima y Villa de Álvarez, en la cancha de la Colonia Alfredo V. Bonfil, en la cabecera municipal villalvarense, y cierran a las 17:00 Deportivo Ocotillo y Solidaridad, en la población de El Ocotillo.

JUVENIL “C”

Esta categoría programó cinco confrontaciones en lo que es su pretemporada: el mismo sábado, iniciando con cuatro confrontaciones desde las 10:00 horas, Monarcas Colima vs Imperio, en la cancha V. Bonfil; Fray Pedro de Gante vs Real Colima, en el Centro Social Don Bosco; Academia Atlas vs Deportivo Colima, en la cancha de la colonia Arboledas del Carmen y Pachuca Tuzos vs León Colima, en Tabachines.

El quinto choque es a las 12:00 en la unidad de la cabecera municipal de Coquimatlán, visitando Estrellas Colima al América.

