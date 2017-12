PT perfilará mujeres a cargos de elección popular

El Partido del Trabajo ofrece capacitación política a su sector femenil

Necesaria la mujer en el poder público: Luis G. Benavides Ilizaliturri

Infoecos/Colima

El Partido del Trabajo dará igualdad de oportunidades a mujeres y hombres para ocupar cargos de elección popular en los próximos comicios federal y estatal, afirmó el comisionado político del PT en Colima, Joel Padilla Peña.

Durante una capacitación política que ofreció el PT a su sector femenil, el legislador petista manifestó que el PT -tal y como lo marca la ley- otorga igualdad de participación a la mujer en espacios de poder público.

Destacó la constante capacitación que el Partido del Trabajo ha otorgado a mujeres con vistas a empoderarlas y ser calificadas para un cargo de elección popular.

Indicó que la reciente capacitación “Perfil de las lideresas y candidatas”, reviste especial importancia en virtud de que el PT, en breve, estará en el momento de otorgar espacios a mujeres y hombres para participar en el próximo proceso electoral.

“El partido trae una especie de auscultación para buscar perfiles de mujeres y hombres comprometidos con la gente y la sociedad, ya es la hora de la mujer, ya es la hora de que participe decididamente en estos procesos electorales”.

Durante esta capacitación al sector femenil petista, el escritor Luis G. Benavides Ilizaliturri señaló que para ejercer un equilibrio en el poder público y en la sociedad, actualmente se requiere la participación de la mujer en el campo político.

Ante mujeres petistas, entre ellas profesionistas, amas de casa y líderes colimenses, Benavides Ilizaliturri celebró la capacitación constante que el Partido del Trabajo otorga a la mujer en el estado de Colima, afirmando que estamos en una época en que se deben recordar aspectos fundamentales en los procesos educativos y que parten de la igualdad.

En este sentido, manifestó que para ser verdaderos seres humanos, no podemos estar separados hombre y mujer, “la igualdad es complementaria; si no nos complementamos hombre y mujer, no hay sociedad, no hay seres humanos, por eso es tan importante que la mujer esté presente donde más se le necesita: en el ejercicio del Poder, porque el poder es servicio y si unidos servimos, nos hacemos humanos”.

