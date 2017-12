Ser bien milenial o ser niña bien

En pleno Mundial de Futbol en Brasil, (2016), el mundo entero fue testigo de cómo un joven se lanzaba desde un marco hasta caer en las aguas marinas, su muerte fue inmediata y mediática. No fue suicidio, son un acto digno de Mirreyes. Esta entidad, pensémosla casi tribu urbana, reúne a hijos de políticos, empresarios y millonarios mexicanos cuyo perfil económico desbanca a la figura de los junior. Resulta importante distinguirlos de los narcojunior, porque su nivel educativo y relaciones sociales implican las altas esferas, la élite de la economía mexicana. Se diferencian también de los nuevos ricos puesto que el mirrey proviene de gente bien. La relación poder económico-poder político-poder histórico del linaje es fundamental para que existan y persistan. En su libro El Mirreynato, Ricardo Raphael De la Madrid (Temas de hoy, 2015) ejemplifica cómo viven los verdaderos ricos en nuestro país, más allá del grupo MASECA, Carlos Slim y los Chadraui existe una rara estirpe, casi extinta pero muy fuerte de hombres y mujeres jóvenes que se mueven por los mejores centros turísticos del mundo para divertirse, ser felices, y son –por decirlo de alguna manera- mexicanos sin serlo porque no son culpables de haber nacido en una cuna protegida por la historia del apellido y el usufructo de los negocios de los padres.

Dice Raphael que al Mirrey lo acompañan las lobukis, mujeres jóvenes cuya credencial para ingresar a tan divino mundo es su belleza. Así, Festival Internacional de Cine de Chicagoson la conjunción de belleza y abundancia, aunque difícilmente estas damas serán las esposas de tan distinguidos caballeros. Las niñas bien son las que están destinadas a unirse en matrimonio del mirrey y entonces, será el momento de pensar en inversiones, hacer más fuerte el capital familiar y adentrarse en el mundo de las finanzas.

Lobuki y buchona no es lo mismo, cuestión de etiqueta, escote y volumen de implantes mamarios. Las marcas pueden ser las mismas, solo que las primeras cuidarán la imagen de su mirrey. Ellos son gente bien, la lobuki aspira entrar y ser una de ellos. La buchona también vivirá el momento solo que se irá acompañada de música banda, corridos alterados, carros último modelo, grandes joyas, uñas postizas con piedras preciosas o quizá con una foto a escala de su graciosa figura.

La gente bien no trabaja, invierte. Estudia por el afán de saber no por asegurar un lugar en la nómina sino por conocer. Se saben herederos de propiedades siempre redituables, están cerca de los políticos porque de ellos es el reino de este mundo y el poder llama al poder. Los enlaces entre políticos y niñas bien son posibles, dice Loaeza en Manuel de Gente Bien (MGB), puesto que gobernadores, diputados, senadores o líderes sindicales pocas veces provienen de cunas linajudas. Por ello la necesidad de buscar una niña bien, en ocasiones solo portadora de apellido y títulos nobiliarios en desuso por esta democracia nacionalista, para poder alternar con los verdaderos linajes. Las lobukis guardarán su belleza, tal vez si corren con suerte ganarán un reinado de belleza, serán modelos o actrices, y sabemos que algunas actrices mexicanas llegan a enraizarse muy bien entre los poderosos.

Las niñas bien resultan necesarias en México porque forman parte del imaginario popular. Aunque criticada por abordar temas tan triviales como la vida cotidiana de los ricos y ya no tanto, por hacer visible un México diferente hizo de las niñas bien un personaje literario que rebasó la literatura y se asentó en la realidad. Así como Disney provoca que se adopten sus princesas, así nuestra idiosincrasia idealiza características físicas y psicológicas que se atribuyen a las mujeres de la clase alta..

En el sistema capitalista la división social implica también una serie de sueños aspiracionales. Determinados vestuarios, tipos de habla, hasta miradas implican la clase social. Resulta pertinente reconocer que la posesión de dinero no tiene nada que ver con la pertenencia a la clase alta, hablar de clase alta implica la aristocracia, compartir códigos comportamentales que sólo se dan a partir de la familia. Tal vez la telenovela a propuesta una forma particular de ver el mundo de la gente bien, aunque la misma televisión propone una crema para combatir las infecciones vaginales en las niñas, así lo enuncia el eslogan. Entonces ¿una niña bien puede tener enfermedades de trasmisión sexual o relacionadas con la falta de buenos hábitos de aseo? De eso nadie escapa. En MGB –citado porque es la única fuente que registra las costumbres de la clases alta en México, refiere que las niñas bien tienen como uno de sus rasgos sobresalientes el buen gusto, es decir, implica ubicarse con personas de su estatus y por consiguiente, no ventilar su vida privada, por algo es privada. Aunque habrá pequeños deslices.

Por ejemplo tal como lo cita el MGB, si el padre es Pérez –adinerado tal vez porque invirtió en un ramo económico que nadie creía pero que, de pronto, obtiene ganancias millonarias que, por esas maravillas del poder afrodisiaco del dinero, obtiene el amor de una niña bien de apellido Lerdo de Tejada. Los hijos serán Peréz Lerdo de Tejada (que suena ilustre y es tardado de pronunciar), o bien puede agregarse una deliciosa conjunción copulativa: Pérez y Lerdo de Tejada. Vaya transformación, los chicos en el colegio a la hora del pase de lista sentirán cómo las miradas les corren desde el peinado hasta el calzado hecho a la medida.

La niña bien asistirá su educación básica a escuelas particulares regularmente católicos o bien, de esos centro avanzados que permiten la evolución del pensamiento siempre basado en los valores y derechos humanos universales. Después podrán asistir a alguna universidad pública siempre y cuando ofrezcan carreras que se encuentren en la tendencia de la educación superior. Las niñas bien, tal como lo plantea Loaeza, ahora no solo esperan bien casarse, sino ser profesionistas sobresalientes en áreas sobresalientes, aun cuando la empresa sea familiar, aun cuando sea la cuarta generación que administra la cadena de hoteles que antes mucho antes fueron hosterías o casas de huéspedes, harán gala de su pasado y recordarán con cariño que la bisabuela pudo sostener a todos los hijos cuando quedó viuda a los 22, en un país lleno de indios y machos acosadores.

En la actualidad, cuando las niñas bien dicen palabrotas lo hacen con tanta gracia que, muchas veces, ni parecen groserías. Eso si, suelen reclamar muchas veces la falta de cortesía cuando no les ceden el lugar o no les abren una puerta, pueden incluso ser terriblemente soeces sin decir ninguna palabrota, porque ellas saben que el buen nombre y la buena sangre corre por sus venas. Como aquella anécdota –que bien puede ser falsa- sobre Leona Vicario cuando cocinaba junto a su servidumbre indígena. Al partir una jugosa cebolla, la heroína nacional se cortó un dedo con el filo de un cuchillo. Entonces, grande fue su sorpresa, no porque la herida fuera grave sino porque la sangre que brotaba era roja como la de su servidumbre. La señora Vicario esperaba que su hemoglobina tiñera de azul.

El Manual de Gente Bien enumera diferentes rasgos que la niña bien una vez convertida en señora bien debe cuidar:

Cambiar cada día el vestido. Hay que ser económico, antes se recomendaba agregar un bies o una cuellito bordado. Ahora gracias a dios están los outlet, sea en Estados Unidos, Guadalajara o la Ciudad de México. Eso sí, ojo con las tarjetas de crédito, es cosa de nuevos ricos. La señora bien debe estar siempre presentable. Ir al colegio de los niños con el pants sudado después del gimnasio, obligará a mantenerse arriba del automóvil al lado del chofer. Una familia bien siempre tiene chofer. Reconocer que la vida de casada también puede ser variada e interesante.

Y así puede seguir una lista de 69 reglas que para todas las personas, las personas comunes pueden pasar inadvertidas, mismas que son sobrentendidas y llevadas en automático por aquellas cuyo nombre y familias gozan de prestigio entre los de buena cuna, pero ojo, también pueden ser útiles para aquellos que sueñan un día entrar por la puerta grande a la vida de la gente bien, aunque sea utilizando Lamecan.

Comentarios