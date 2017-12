Del abolengo y buen nombre: Paulina Castañón Ríos Zertuche

Pobreza y riqueza son opuestos. Tener nada, tener todo. La sociedad se construye desde una base materialista en la que, unos mas otros menos, cada persona se desarrolla. El sentido utilitario de los objetos testablece Baudrillard (1969) cuando enuncia su concatenación con sujeto y lenguaje en un modo específico de producción. Los ricos acaparan el mayor número de bienes porque les corresponde poseerlos al ser los propietarios, en tanto los pobres serán los productores pero tendrán su recompensa a través del salario. Cada conglomerado económico formulará un sentido particular a la posesiones de los bienes. Quienes mas tienen desconocen el sentido ausencia. Los asalariados en sus distintos niveles jerárquicos tendrán una tendencia a crear espirales ascendentes en la posesiones de bienes.

La afirmación “la riqueza en América se concentra en una cuantas familias” se ha escuchado infinitas veces y es verdad. Resulta emocionante imaginar, soñar cómo será un día sin pensar en deudas, en ir comprar la despensa o evitar el pago a la tarjeta de crédito después de un viaje todo incluido a la Riviera maya desde la cartera de un asalariado. Está en la Biblia: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos ¿será verdad?

La abundancia monetaria no lo es todo. Pertenecer a ese mundo opulento requiere de estirpe, linaje, hidalguía, prosapia, pecunia. Una historia que de cuenta de los ancestros, para poder pertenecer a la elite, más allá del cliché telenovelero donde nos han hecho creer que los ricos son entidades inútiles, existen los modales, los entretenimientos, el buen gusto, ser gente bien. Ahí surge el dilema ¿quién tiene ese perfil? En Divas rebeldes (Debolsillo, 2010) la autora dice que Aristóteles Onassis (Grecia, 1906-1975) abandona a la cantante de ópera Maria Callas para casarse Jackeline Bouvier (EUA, 1929-1994) viuda de Jhon F. Kennedy con el afán de introducirse al núcleo de la aristocracia norteamericana, pero este pasaporte femenino lleno de belleza icónica no le bastó, tampoco le bastó ser uno de los hombres más ricos del mundo. Para las conservadoras familias estadounidenses de rancio abolengo nunca pasó de ser un comerciante. Alternaron con él, nunca fue parte de ellos.

México se cuece aparte, desde la época colonial motivado por el mestizaje, el crisol social tiene que flexibilizarse puesto que los imperios precolombinos fueron abatidos y diezmados, la barbarie de los conquistadores sometió al resto de la población nativa, los sobrevivientes y otras etnias traídas como esclavos así como los descendientes de los colonizadores encontraban que, a pesar de pertenecer al reino mas grande de Europa, desde este lado del mundo no podían aspirar a mucho, los títulos nobiliarios vinieron ya puestos en determinadas familias y los pocos sobrevivientes de las familias de caciques y emperadores mexicanos -el caso de los descendientes de Moctezuma-, quedaron emparentados con los militares ibéricos.

Según el Duque de Otranto, pseudónimo de Carlos González López Negrete cronista de sociales en la Ciudad de México, existían hacia 1950, 300 familias “bien” en este país, referenciado por Guadalupe Loaeza y Carlos Monsiváis. Aunque muchas familias tenían antecedentes nebulosos, eran y son aceptados porque algo los ha movido hacia la cúpula. Además, deben agregarse según Loaeza en Manual de Gente Bien (MBG) (Plaza & Janes, 1995) esta lista se ha enturbiado porque la economía ha hecho de las suyas y a muchos solo les queda el apellido, además arrimaron el federalismo presidencial puso en escena otras personas con las que era necesario alternar -aunque no tuvieran ni los hábitos ni la fisonomía requerida para la alta sociedad.

El término ‘gente bien’ busca definir a aquellos que poseen las características que, idiosincraticamente, se relaciona no tanto con la posesión de bienes materiales, una cultura cosmopolita y rasgos calificados como bellos. Los que tienen ‘clase’, ‘estilo’. Incluso alguien puede parecer sin ser de este grupo, por su físico, pero sus gustos y modales le delatarán. La gente bien convive y se reproduce con otra gente bien. Aunque después de la lucha armada de 1910, se codean con los aristócratas, las familias de los militares convertidos en políticos y el séquito que les rodeaba. Puede decirse que, desde don Porfirio Díaz al casarse con Carmen Romero Rubio, ricos, gente bien y los poderosos convivieron y emparentaron con los 300. Tiempo después irrumpe el narco y el Duque de Otranto volvería a morir si presenciara tal desbarajuste.

Ser gente bien no es fácil, se requieren el donaire que da la buena cuna y lo que se aprende en las colegios católicos. Loaeza describe en MBG la diferencia entre estrenar muebles y cargar de ornamentos una casa o poseer un automóvil ultimo modelo y, de exquisita presencia, heredar propiedades llenas de mobiliario clásico, eso es de gente bien. Asistir a escuelas privadas y tener una nana bilingüe también. De ahí que el gobierno señale el beneficio de la escuela pública porque las oportunidades para aprender están al alcance de todos. Sin embargo aún se requieren los ojos claros, tez blanca, los rasgos faciales afilados y armoniosos. Nada que la cirugía plástica no resuelva, pero sin excederse, que el exceso de bisturí va de la mano con el mal gusto.

Esteban David Rodríguez en Derecho de sangre (Grijalbo, 2005) delinea la manera como, desde la época de la colonia, algunas familias han ostentado el poder en México. Describe, desde una óptica semántica, la sustitución de la posesión de títulos nobiliarios por la investidura presidencial: la banda y silla presidencial equivalen a la coronación. Reyes sexenales, séquitos que obtienen beneficios y entonces se colocan en los sitios donde antes estaban los ricos que, cada vez, escasean más. Volvemos a Loaeza, porque tener mucho de todo, hacer grandes fiestas, lucir a la última moda no cambia la clase social. Sola hay demostración de liquidez económica. Para entrar en el mundo de los ricos aun falta mucho. Por ejemplo, un futbolista en las grandes ligas podrá transformar su rostro con cirugía plástica, tener su marca de ropa, pero sólo será un deportista afortunado al disfrutar del exceso. En cambio, para la Duquesa de Alba (España, 1926-2014) la mujer con mayor número de títulos nobiliarios en España, eso no venía al caso y se estiró tanto la piel de su rostro que desproporcionó su fisonomía pero jamás, jamás perdió el estilo.

Paulina y Eugenia Castañón Ríos Zertuche se casaron Alfredo y Gerardo Díaz Ordaz Borja miembros de la familia presidencial (1964-1970). Paulina llevó la peor parte, porque según refieren fuentes, sobre todo las de espectáculos, su cónyuge era un hedonista, vivía por y para el placer con la venia de su padre el ex presidente.

Paulina soportó con toda su elegancia el romance escandaloso de Alfredito con una adolescente Thalía, entonces incipiente cantante y actriz, ahora casada con el magnate Tommy Motola. Después, bella y refinada enfrentó el destino y se divorció. Así anduvo por el mundo de las socialites mexicanas hasta que a principios de 1993 de nuevo el ámbito presidencial la rodeó. No era ya la jovencita insulsa sino una mujer madura, mas refinada con mucho charm, una coquetería que no rebasaba la decencia. En cierta reunión se encontró con el simpatiquísimo y regordete Raúl Salinas de Gortari. Para el año siguiente ya se encontraban casados. La boda fue sencilla, solo los más allegados y entre ellos una española, María Bernal, amante de Raúl quien la trajo a tierras aztecas con la promesa de matrimonio. Sin embargo, la gran familia Salinas planteaba un guión diferente.

Después vino un desfile de personajes que desafían al mismo Steven Spielberg: una vidente, un político asesinado cuñado de los Salinas, un diputado desaparecido, un esqueleto sembrado por lo tanto, una tumba profanada, un subprocurador que cree en las palabras de la vidente, una familia de políticos que controla el país. Pareciera que, José Gil Olmos al publicar Los brujos del poder: el ocultismo en la política mexicana (Debolsillo, 2008), libro que dedica un capítulo a esta enumeración de personajes, decidiera burlarse de la realidad pero describe todo al pie de la letra: ricos, poderosos y pobres construyeron un pasaje inigualable en la historia mexicana, sin luchas intestinas solo con intención de salir bien librados.

Al lado de todos la Bernal, cuyas memorias escribe en “Raúl Salinas y yo. Desventuras de una pasión” (Ed. Océano, 2000). Ni muy guapa ni muy joven, se encontraba sola en el mar de la política mexicana así que se aferró a la Iglesia Trinitaria Espiritualista, una mezcla de chamanismo y espiritismo que tiene distintas células a lo largo del país y en la que conocería a la que casi consideró su madre: Francisca Zetina, la Paca.

Francisco Ruiz Massieu, el político-cuñado asesinado, esposo de Adriana Salinas de Gortari es acribillado en la vía pública. El escándalo mediático se convirtió en El escándalo. Luego vino la configuración del hermano incómodo, cuando termina el imperio sexenal y llega otro partido al poder, entonces aparecen cifras: aproximadamente 120 millones de dólares en cuentas en el extranjero. De nuevo bella y elegante, Paulina soporta en Suiza el encarcelamiento por un mes, corre 1996, después llegaron las aclaraciones, su marido en la cárcel y el descrédito por todos lados o casi. María Bernal se fue, La Paca seguramente sigue siendo médium para que lleguen los seres de luz en las cátedras (así llaman en esta secta a sus reuniones) de la iglesia trinitaria, el político-cuñado asesinado está muerto -obvio, el diputado desaparecido sigue así, la baraja política va por una mano más.

Han pasado los años, Daniella Rosell publica “Ricas y famosas” (Turner, 2002) donde aparece entre otras destacadas millonarias nacionales Paulina Díaz Ordaz Castañón, su linaje cubre las páginas que se ocupan de ella. Una fotografía llama la atención en particular: un tanto irreverente la jovencita posa con un pie sobre un león disecado. El contenido en general levanta ampula en la sociedad mexicana, es casi una palabrota, un insulto a la memoria histórica de esta nación democrática. Hasta aquí los datos del controversial libro. Dos años después la Díaz Ordaz Castañón contrae nupcias con Jesús Sesma del Partido Verde Ecologista, el mismo que propone circos sin animales.

Raúl Salinas de Gortari y Paulina Castañón se divorciaron, era inminente. Escándalo, fraude. Ella no entendía y tal vez siga sin entender por qué el pueblo fue tan duro con ellos. El hermano incomodo publica en 2006, Pinceladas de libertad, ejemplar que reúne fotografías de los óleos pintados por él mientras estuvo en prisión. Igual asiste a torneos de golf que celebra los cumpleaños de amigos cercanos como el Monseñor Chedraui. Ella, su tercera ex esposa, tiene que seguir adelante. Asiste a diferentes eventos sociales, va a la premier de Alvin y las ardillas 3 de la mano de su nieto, promueve acciones de caridad con su hermana Eugenia. Sin faltar el prietito en el arroz, los Castañón pelean porque, de nuevo sin saber, se apropiaron del nombre Farmacias del Ahorro, titulo que, desde hace muchos años, pertenecía a otro descendiente de ilustre memoria, Belisario Domínguez. Los Castañón perdieron el litigio.

Resulta problemático para personas como Paulina vivir en un país como en el que nacieron. Rubia, bella, bien educada, de excelente cuna. Desconoce tal vez como se cocina un buen caldo; le choca -lo ha dicho- que exista la piratería porque daña el talento mexicano. Adora Nueva York y los cafetines de Buenos Aires. Sigue apoyando las causas nobles. La riqueza se torna problemática porque son pocos quienes la poseen, porque la riqueza dicen, no conduce a nada bueno. Ella sonríe para la lente de los magazines Caras, Quién, Hola y Vanity Fair México: No pienso en el amor por lo pronto, declara en la inauguración de una exclusiva boutique en Masarik, mis amores son mis nietos. Damos vuelta a la página. Bien puede armarse una línea del tiempo que conduzca a la fuente histórica sobre las castas en la Nueva España: de alvina y español produce negro torna atrás.

