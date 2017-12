En pocos minutos…

Guardado aún no se integra al Betis

El Betis siguió con su preparación para el partido del próximo domingo ante el Villarreal con la única ausencia del mexicano Andrés Guardado.

Aïssa Mandi y Matías Nahuel sí entrenaron este jueves en la ciudad deportiva verdiblanca, una vez que han cumplido con sus respectivos compromisos internacionales con las selecciones de Argelia y la Sub-21 de España.

En este entrenamiento, el delantero paraguayo Tonny Sanabria y el centrocampista argelino Ryad Boudebouz volvieron a ejercitarse con normalidad con el resto del grupo después de que ayer hicieran trabajo específico en el gimnasio.

El costarricense Joel Campbell, cedido por una temporada por el Arsenal, prosigue con su recuperación de una dolencia en una rodilla que le impedirá vestir de nuevo la camiseta del Betis.

Ribéry todavía no decide el fin de su carrera

El futbolista francés Franck Ribéry aseguró que desea retirarse en el Bayern Múnich pero aún no tiene una decisión concreta, ya que también tiene la opción de hacerlo en el extranjero.

“Lo que más me gustaría sería terminar mi carrera en el Bayern. Pero eso es algo que no puedo decidir solo. Eso lo deciden también los jefes. Me gustaría concluir mi carrera aquí, pero también tengo el extranjero en mente”, admitió para el diario alemán Bild.

Ribéry es una de las piezas claves del Bayern, ya que llegó desde 2007 y tiene contrato hasta 2018.

“No hemos hablado aún sobre esta situación (nuevo contrato). Aún hay tiempo suficiente”.

Fallece el exboxeador olímpico Raúl Castañeda

El exboxeador olímpico mexicano Raúl Castañeda falleció este miércoles tras recibir varios disparos en una emboscada y persecución en La Paz, Baja California Sur, informaron el jueves medios locales.

Castañeda, de 34 años, fue bronce en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2007 que se celebraron en República Dominicana y también participó en los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

Testigos indicaron que Castañeda recibió una ráfaga en el vehículo que conducía y posteriormente chocó con otro debido a que el conductor resultó herido por los impactos de bala.

Los servicios médicos asistieron a Castañeda y lo trasladaron a un hospital, donde falleció horas más tarde.

“Descansa en paz. Descansa, mi buen amigo Raúl Castañeda. Fuimos juntos a las Olimpiadas de 2004 en Atenas, Grecia. Fue testigo en mi boda, fue una gran persona y buen amigo, tuvo muchos tropiezos en la vida y cometió errores, como todos, pero grande de corazón”, escribió su compañero y amigo, el boxeador y excampeón mundial Abner Mares.

Tras su paso por el boxeo amateur, Castañeda, a quien apodaban Pay, se hizo profesional, terreno en el que acumuló 15 triunfos, ocho por nocaut y dos derrotas.

Su último combate fue el 7 de julio de 2012 y posteriormente Castañeda estuvo preso en varias ocasiones por el delito de robo.

