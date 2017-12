La renuncia de la paternidad, ¿un derecho que da igualdad al hombre frente a la mujer?

El Colegio de Bioética de México, durante las discusiones originadas a propósito de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, estableció que los conocimientos científicos sobre el genoma, la fertilización, el desarrollo del embrión humano y la fisiología del embarazo, indican que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico ni mucho menos una persona, ya que carece de vida independiente, al ser totalmente inviable fuera del útero. Incluso, en igual sentido, la Corte Interamericana al resolver el caso de Artavia Murillo vs Costa Rica y, con ello realizar interpretaciones relativas al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, explicitó el sentido de que el embrión no es sujeto de derecho y, por ende, tampoco es persona. Sin embargo, se estableció en la referida sentencia, que no obstante la conclusión arribada, no por ello debe quedar excluido de la protección jurídica como un objeto del Derecho. Así, se estableció por la Corte, que los estados tienen a la par, un deber activo de tutelar la vida humana intrauterina. Por consiguiente, en la medida que el desarrollo gestacional del producto de la concepción alcanza un mayor grado de proximidad a la condición psicobiológica y moral de las personas nacidas, ese interés estatal en proteger la vida en gestación se incrementa y se vuelve legítimo.

En países en donde el aborto no es penalizado (aún bajo alguna causal), el límite legal para realizarlo es regularmente de 12 semanas, encontrando solo el caso de Chipre, con 28 semanas y con 24 semanas Finlandia, el Reino Unido y Holanda.

Estos datos se vuelven interesantes cuando se pretende poner en una supuesta igualdad al varón progenitor frente a la mujer, así, por ejemplo, el Partido Liberal Sueco ha puesto en la mesa una propuesta a debate, que para el caso de aprobarse, se permitiría un “aborto a favor del hombre”.

Así, de conformidad a las propuestas presentadas por el partido mencionado en Suecia, los varones deberían tener también “el derecho” a renunciar a la paternidad hasta la decimoctava semana de embarazo de su pareja. De esta forma, se propone permitir que los hombres puedan negarse a aceptar la responsabilidad de ser padres, y así equilibrar la posibilidad que puede adoptar una mujer para abortar, que en Suecia coincide justo con las 18 primeras semanas de embarazo.

La propuesta del Partido Liberal continúa estableciendo las posibles consecuencias para el caso de que el varón progenitor decida renunciar a la paternidad; la cual, por cierto, deberá ser notificada a la mujer, la cual ahora ha decidido continuar con su embarazo de manera unilateral. Así, mediante esa notificación a la mujer, se actualizaría el supuesto del “aborto legal para los hombres”, con lo cual, el padre biológico no tendría que pagar el mantenimiento de su hijo, y con ello no tendría tampoco la posibilidad de conocerlo ni a reconocerlo en el futuro.

Con dicha medida, el partido que impulsa la iniciativa considera que se promoverá la igualdad de género, dándoles a los varones la oportunidad de optar por no ser padres. De igual forma, se considera que de aprobarse la propuesta, también se beneficiará a las mujeres, ya que desde el primer momento, ellas sabrán de manera cierta si un varón está dispuesto a comprometerse a ser padre o no.

Desde luego en estas posturas de pretendida igualdad al varón frente a la mujer, aun y cuando parezcan contundentes, se olvidan los motivos que han llevado a una protección diferenciada de la mujer. Así, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, estableciendo el empoderamiento como figura necesaria para igualar circunstancias con el varón.

De igual manera, la supuesta igualdad del varón con la mujer que abandera la propuesta expuesta, violenta el derecho del ya nacido a que en la medida de lo posible, sepa quiénes son sus padres, tal y como lo reconoce el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual pertenece al sistema universal de protección de los derechos humanos.

Por tanto, el realizar actualmente un tratamiento diferenciado entre varones y mujeres no violenta ningún derecho, ni mucho menos pone en plano de desigualdad al varón, ya que esas diferenciaciones tienen respaldos históricos y actuales de violencia por cuestiones de género.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

Correo: bmendozal@derecho.unam.mx

