PRI propondrá candidatos honestos, transparentes y competitivos: Rueda

Al señalar que el Partido Revolucionario Institucional se encuentra “preparado y listo” para iniciar el proceso electoral 2017-2018, el cual arranca oficialmente a partir de hoy viernes, el presidente estatal del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, afirmó que su partido propondrá durante esta contienda electoral a hombres y mujeres honestos, transparentes y altamente competitivos para todos los cargos que estarán en disputa.

Rueda Sánchez hizo un llamado a partidos políticos y precandidatos (posteriormente candidatos) de todos los institutos políticos para que la contienda electoral que inicia este viernes “sea de respeto” entre todos los contendientes y hacia la ciudadanía.

Dijo que su partido confía en las autoridades electorales federales y estatales, organismos que han demostrado capacidad para organizar bien los comicios.

En cuanto a su partido, señaló que todos sus actores políticos que aspiren a una candidatura deberán de “comunicar bien”, con precisión, los postulados del partido y que enarbolen las causas justas de los colimenses, para alcanzar los triunfos electorales deseados.

Señaló que el PRI definirá a sus candidatos en los tiempos establecidos por el propio partido, y será entre octubre y noviembre cuando se defina el método de selección, lo cual ocurrirá en el seno del Consejo Político Nacional.

“Yo supongo que a finales del año será la candidatura presidencial del PRI y en el primer trimestre del 2018 cuando se definan las candidaturas al Senado de la República, diputaciones federales; alcaldías y diputaciones locales. Estamos hablando de que a fines de febrero podría haber definiciones”, comentó.

Respecto a los candidatos que postulará el PRI en Colima, Rueda Sánchez afirmó que se tiene una gran lista de “aspirantes”, por lo que señaló que “no será problema tener buenos candidatos”.

El dirigente del PRI asentó que “el tema es que todos estemos a la altura, pues no basta solo con la personalidad de los candidatos, pues por muy buenos que sean, necesitamos una buena organización, una buena estructura, que permita que las bondades de los candidatos (mujeres y hombres) sean conocidas por los electores. Podemos tener un buen candidato y si el elector no se entera, pues no se votará por él”.

Rueda Sánchez afirmó que el PRI cuenta con “aspirantes a candidato altamente competitivos para cada cargo que estará en disputa”, y señaló que los perfiles que se propondrán “será dado de acuerdo a las circunstancias políticas de cada distrito y de cada municipio”.

Sin embargo, se nominará a los mejores perfiles en cada distrito y en cada municipio, señalando que “se tendrá candidatos con reconocida honestidad en su desempeño, público o privado, pues existe una exigencia de combatir la corrupción y la impunidad, por lo que se necesitan candidatos que no estén con ningún señalamiento”.

Otro de los aspectos que se buscará para perfilar candidatos será “que tengan características, conocimiento y experiencia que garantice que habrán de hacer muy bien su trabajo. El PRI no quiere solo ganar la elección en todos los cargos, el PRI quiere que quienes triunfen en los comicios hagan bien su trabajo, pues tenemos una vocación de gobernar y servir bien”.

Por último, Rogelio Rueda señaló que el PRI estará abierto a la factibilidad de realizar coaliciones o alianzas para el próximo proceso electoral, pero eso ya será definido en el seno de la Comisión Política Nacional.

