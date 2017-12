Arte Total: Centro Cultural en Abu Dhabi

Temblor, lluvias torrenciales, tres fenómenos meteorológicos en el Golfo y el Atlántico Irma, Katia y José, que se retroalimentan y comparten, calentamiento global, reacciones de la naturaleza que rompen sus propias marcas y para adornar más el panorama, amenaza de tsunami.

En Abu Dhabi se piensa siempre en armonía con la naturaleza en todo. Diseño de casas, edificios públicos, con los mejores arquitectos y equipos. No para salir del paso y “tapar el ojo al macho”. No más socavones por negligencia y poner las cosas al “ahí se va”. No más bacheos provisionales, no más basura en las calles. Como comunidad debemos tener esa conciencia y sembrarla en nuestros niños, los adultos del mañana.

El pasado miércoles 6 de agosto, en una excelente rueda de prensa realizada en los Emiratos Árabes, en un lugar de ensueño en la llamada Isla Saadiyat, una isla artificial a 500 metros de la costa de Abu Dhabi, se anunció la fecha de inauguración al público del Louvre Abu Dhabi para el próximo 11 de noviembre.

Todos sabemos que los Emiratos Árabes quieren ser el centro de negocios y ocio de Oriente, pero con este proyecto, en construcción hoy en día, también pretende construir un centro cultural de referencia mundial. El lugar es el Distrito Cultural de la Isla de Saadiyat, que significa Isla de la Felicidad.

Este Distrito Cultural será el hogar de cinco instituciones muy importantes diseñadas por arquitectos de renombre internacional, entre ellos: el Guggenheim de Abu Dhabi, diseñado por Frank Gehry. El Museo del Louvre de Abu Dhabi, diseñado por Jean Nouvel. El Centro de Artes Escénicas diseñado por Zaha Hadid (1950-2016). El Museo de la Marina diseñado por Tadao Ando y el Museo Nacional Zayed, diseñado por Norman Foster.

La ministra de Cultura de Francia, Françoise Nyssen; Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Cultura de los Emiratos Árabes Unidos; Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente de la Autoridad de Turismo y Cultura de Abu Dhabi; así como Jean-Luc Martinez, presidente, director del Louvre, planearon que, al momento de su apertura, el Louvre Abu Dhabi dispondrá de una rica colección permanente proveniente de adquisiciones propias de más de 600 obras, las cuales van desde la Antigüedad hasta nuestros días, y se complementa con el préstamo de 300 obras de museos franceses.

El Louvre de Abu Dhabi tendrá 24.200 m² de complejo cubierto por un techo de paraguas, una especie de seta gigante (o algo parecido). El edificio, de Nouvel, se plantea como un museo universal, incluyendo el arte de todas las épocas y regiones, y cómo no, destacando el arte islámico. Es el primer museo universal del mundo árabe.

Diseñado como una estructura de cúpula que parece flotar, el concepto de Nouvel se ha descrito como una hazaña de ingeniería. Permite que el sol pueda filtrarse a través de las paredes, recordándonos los rayos solares pasando a través de hojas de una palma datilera en el oasis.

La Agencia Museos de Francia, que agrupa al Museo del Louvre y a otros 12 museos franceses, presidió la concepción del proyecto y se encargará durante 15 años de organizar cuatro exposiciones temporales por año. Intitulada “De un Louvre al otro: abrir un museo para todos”.

La inauguración del Louvre Abu Dhabi constituye un evento mayor que marca la determinación conjunta de promover el diálogo de las culturas como baluarte frente a todas las formas de oscurantismo y de extremismo.

La inauguración del 11 de noviembre cerrará una excepcional temporada cultural Francia-Emiratos que desde marzo de 2016 habrá permitido valorizar, en torno al proyecto del Louvre Abu Dabi, la cooperación cultural y artística bilateral. Luego de los eventos en todas las disciplinas (música, teatro, espectáculo ecuestre, arte contemporáneo), un espectáculo pirotécnico del Groupe F iluminará el museo con motivo de su inauguración.

El Museo Guggenheim Abu Dhabi tendrá 30 mil m2 y será el más grande del mundo con sus 12 mil m2 de espacio de exposición. La instalación la formarán cuatro pisos de altura con galerías en varias alturas.

Gehry se inspiró en la ubicación y entorno, y para él en el diseño ha sido muy importante la luz, el agua y el desierto. Estará dedicado a la adquisición y exhibición de arte moderno y contemporáneo, en los que integrará colecciones, exposiciones y programas educativos.

La intención del Guggenheim de Abu Dhabi será promover la comprensión y apreciación del arte y la cultura visual, hará hincapié en la cultura y las influencias de tradición árabe, islámica y otros artes de Oriente Medio en el contexto de los acontecimientos más importantes de los siglos XX y XXI.

En resumen, el Guggenheim de Abu Dhabi se ha comprometido a representar a la naturaleza internacional de arte moderno y contemporáneo, la presentación de los aspectos claves de arte occidental, pero al mismo tiempo destacando la riqueza y diversidad de Asia, África, América del Sur, y el arte de Oriente Medio durante este período.

El Guggenheim de Abu Dhabi pondrá un fuerte énfasis en la educación y tratará de complementar y colaborar con artistas locales y regionales del Medio Oriente. La galería llevará el nombre del jeque Zayed Bin Sultan Al Nahyan, muerto en 2004, gobernante fundador además de jefe de Estado durante mucho tiempo de los Emiratos Árabes Unidos.

El Centro de Artes Escénicas será un centro de vanguardia del teatro, música y danza. Diseñado por Zaha Hadid, ya fallecida en 2016, una prominente arquitecta angloiraquí, procedente de la corriente del deconstructivismo y Premio Pritzker.

La inspiración de Zaha Hadid para el Centro de Artes Escénicas se extrajo de las formas de organización dentro de las estructuras orgánicas. Uno puede ver en sus motivos de diseño referencias a las formas naturales, hojas, tallos, brotes, frutas y ramas. Del mismo modo, los espacios cerrados están diseñados para maximizar las energías naturales, a partir de grandes ventanas se captura la luz del día a la orientación de los espacios para mejorar la acústica.

El Centro albergará una sala de música, una sala de conciertos, ópera, un teatro dramático, un espacio de la performance experimental, así como una Academia de las Artes.

El Centro de Artes Escénicas será una celebración de todas las formas de representación artística. La música contemporánea y clásica, el ballet, la ópera, el movimiento teatral, dramático y toda la performance experimental estará en exhibición y contará con algunos de los principales artistas de la región y de todo el mundo.

El Museo Marítimo diseñado por Tadao Ando recuerda la gran tradición marina de la región. La propuesta a nivel urbano y formal es espectacular, escultórica, “niemeyeriana”: el edificio se convierte en un arco, un nexo simbólico entre el mar y la tierra, asentado sobre una plataforma rectangular alargada que recoge la dirección predominante de la trama urbana y que precisamente representa un vínculo entre la ciudad y el mar.

El hecho de diseñar un museo junto a edificios de Zaha Hadid y Frank Gehry, y el hecho de saberse en una palestra mundial ejerció sobre Ando una presión por hacer algo monumental, único, escultural.

Pero, ¿cómo hacerlo sin renunciar a su propia estética, un lenguaje proyectual casi zen que precisamente lo ha llevado a la fama? Así, un bosque de árboles dispuestos en un patrón en trama y una plaza seca representan la tierra, mientras que un gran espejo de agua representa el mar.

El “oasis” de árboles establece una transición entre la ciudad y el museo, el cual vincula visualmente ambos espacios., mientras que una circulación lateral cubierta lo hace funcionalmente.

El volumen es una caja de 108 m de largo, 36 m de ancho y 27 m de altura, recortada diagonalmente por una curva paraboloide hiperbólica. Al interior, el proyecto alberga espacios de exhibición en 33 mil 300m².

El Museo nacional Zayed, diseñado por Norman Foster, es monumento homenaje al fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente fundador de los Emiratos Árabes Unidos. Este será la pieza central del Distrito de la Isla Cultural de Saadiyat y contará la historia, la cultura y, más recientemente, la transformación social y económica de los Emiratos Árabes Unidos.

Arquitectónicamente, el objetivo ha sido combinar una forma con elementos contemporáneos, con elementos de diseño tradicional árabe. Celebrando el legado de Sheikh Zayed y el amor de la naturaleza, el museo se encuentra en una zona jardinada.

Las torres de energía solar térmica de calor actúan como chimeneas térmicas para atraer corrientes de aire de refrigeración natural a través del museo. El aire fresco se captura a nivel bajo, pasa por tuberías enterradas de refrigeración y luego se libera en el vestíbulo del museo. El calor en la parte superior de las torres trabaja para extraer el aire de forma vertical. Los orificios de ventilación abiertos en la parte superior de las torres en forma de ala aprovechan para extraer el aire caliente fuera.

En toda religión hay una dimensión ecológica, una búsqueda de comunión con la naturaleza. Algunas tienen ésta en el centro de su fe, de su mística y de su práctica religiosa. La dimensión ecológica del islam está especialmente presente en su admiración de la naturaleza como signo del poder de Dios. Sin embargo, me queda la duda de la inserción de visiones occidentales en los Emiratos Árabes, habitados por gran cantidad de musulmanes. ¿La aceptarán? Al tiempo.

blancagardunomx@gmail.com

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Comentarios