Atracadero de Sombras: Pensiones de la ignominia

PRIMERA DE DOS PARTES

1

Yo no sé a quién o a quiénes y porqué se les ocurrió la descabellada idea de que, por decreto, se les otorgara una pensión vitalicia a los expresidentes de este país. Un decreto, obviamente surgido en los tiempos cuando el partido tricolor arrasaba en las contiendas electorales (que no eran contiendas pero sí electoreras) y donde los diputados de todo México y senadores en su reino oficial –todos en coro- acataban lo que el presidente en turno ordenara. Esta sumisión desde luego continúa, mas no el acaparamiento en las urnas del Revolucionario Institucional, a costillas de un régimen testaruda y egoístamente presidencialista. Anacrónicamente autoritario -agregaría. Ineptamente hoy adoptado en su intolerancia y frivolidad -sentenciaría.

2

¿En la actualidad, cuántos expresidentes son beneficiarios de la pensión advertida? Vayamos desde atrás y, de inmediato, saltarán los ya legendarios Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Los nombrados, así, son los que perciben por mes un aproximado medio millón de pesos; aunado el servicio de su seguridad personal, gastos médicos y no sé cuantos protocolos de cuotas a su rol de expresidente. En México, por cierto, ser exmandatario admite per se monopolizar un papel de funciones paradójicamente sin realizarlas. Ser expresidente, en otras palabras, significa tener un nuevo puesto jerárquico con honorarios agraviantes y escandalosos, sin mencionar el tácito apego a una sarta de prerrogativas institucionalmente no institucionalizadas. Quiero decir, todos esos sobrevivientes presidenciales resultan ser intocables, protegidos y mimados, vía la legalidad ilegal patrocinada por una ley absurda, servil, arbitraria e inmoral. Visto el asunto hoy fincado en su contumaz anacronismo. Donde la misma realidad, así sola, como un espectro acusatorio, descalifica tal insolencia de dispendios agazapados en un predatorio insultante y que, frente al hecho concreto de la situación actual, afrentan la naturaleza ofendida de buena parte de la sociedad. La cual no ignora que cada expresidente percibe al año la cantidad cercana a 6 millones de pesos que, multiplicados entre cuatro, suman la friolera de 24 millones, y que, ampliándolos a un sexenio, dan una cuenta de 144 millones. Individualmente, a cada uno de los implicados les toca acumular por sexenio la fortuna de 36 millones, libres de polvo y paja y sin cumplir chamba alguna. Agreguemos, por citar un ejemplo, las cuentas de Salinas acopiadas en los casi cuatro sexenios que lleva de amasar su pensión. La cifra nos indica, nada más y nada menos, que asciende a 132 millones. ¿Gracias a qué o por qué? Y luego, a toda la muchedumbre, nos recalcan los tiempos de la abstinencia.

3

Zedillo y Calderón, hay que recordarlo, optaron además, luego de incumplir con su responsabilidad presidencial, por irse a vivir a un país que, a todas luces, aman y siempre amaron y anhelaron pertenecer a él. La prueba es que ahí radican en esa su jurisdicción de confort: Estados Unidos de Norteamérica. ¿A Cedillo, aún estando allá, lo perseguirán las ánimas de los asesinados en Acteal, Chiapas? Más bien creo que su cinismo ahuyenta cualquier notificación de su pasado como probable autor intelectual de tales muertos. ¿Y su mandato gris presidencial, alguien tendrá memoria de eso? A la vez, ¿él mismo recordará que fue presidente, sin duda, por meras causas coyunturales o emergentes, debido al asesinato de Colosio? A Calderón, por su parte, ¿se le aparecerán en su conciencia tantos cadáveres regados en el territorio nacional por cuenta de una guerra infructuosa, amañada, mediática y bajo tácticas evidentemente fallidas? Estando allá, remoto de las problemáticas mexicanas, pudiera ser que no padece insomnio alguno donde los remordimientos parecen hacerle orgullosamente los mandados. (Continuará)

