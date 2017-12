Critica Salcedo falta de fogueo de mexicanos en Europa

Carlos Salcedo considera que hoy en día, al jugador nacional se le ve de distinta manera en Europa gracias al trabajo de los futbolistas que llegaron antes y abrieron las puertas en el Viejo Continente. El defensa aseguró que los que están ahora tienen la responsabilidad de seguir demostrando un buen nivel, aunque reconoció que la migración de mexicanos no es solo un tema de capacidad.

“Hay un avance. Empezamos con Rafa Márquez, Andrés Guardado que vino muy joven, Osorio, Pável y ahora nuestra tarea es mantener esa confianza hacia los mexicanos. No es fácil como muchos lo creen, porque hay pocos elementos aztecas en Europa, pero no es por falta de capacidad o de nivel, sino porque no los dejan venir a las Ligas europeas y foguearse”, indicó.

El exfutbolista de Chivas ya conoce cómo se mueve el mercado europeo, por ello aseveró que el problema pasa por lo económico, pues los clubes nacionales quieren venderlos en altos precios, lo que desanima a los conjuntos europeos.

“Creo que las cláusulas de los mexicanos están muy elevadas. Hay ejemplos como el de Damm, Víctor Guzmán, Érick Aguirre, jóvenes talentosos y a lo mejor las ponen en ocho o nueve millones, y cuando ya estás de este lado y ves cómo funcionan las cosas te das cuenta de que es muy alto y eso tiene que cambiar.

“Hay jugadores a los que les va muy bien en la Sub-20, Sub-17 y los quieren vender en tres o cuatro millones. Muchas veces eso no les permite dar el salto y eso tiene que cambiar. Espero que haya menos intereses en vender al futbolista mexicano en la Liga local y tratar de exportar más para que el técnico de la Selección tenga de dónde escoger y que se haga una competencia más fuerte”, comentó Salcedo, quien vive su segundo año en el Viejo Continente.

