Camino Real

Las encuestas sobre temas relativos al gobierno se analizan según el cristal con que se les mira. Hay un observatorio caleidoscópico -cuyos matices son de amplio abanico partidista- no siempre objetivo. Algunos verán el vaso medio lleno, otros medio vacío; unos contemplarán un paisaje de luz, pero otros lo apreciarán oscuro. Así, en los resultados de una encuesta se reconocen aciertos pero también no pocas veces se usa para golpear a los gobernantes. Lo cierto es que, objetivamente, las encuestas son herramientas de medición para conocer los resultados de la aplicación de políticas públicas.

La política social aplicada en Colima ha rendido frutos al disminuir los índices de lo que se conoce como pobreza a secas y pobreza extrema. Las cifras arrojan saldos positivos al reducirse a 248 mil personas en situación de pobreza, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2016, publicada por el Inegi y el Coneval.

Una vez conocidos los datos de la ENIGH, el gobernador Ignacio Peralta manifestó que las políticas públicas implementadas en la administración estatal en coordinación con la federal, están dando resultado en su aplicación mediante estrategias como el Sistema Nacional Contra el Hambre y la Estrategia Nacional de Inclusión, implementadas en Colima y en todo el país.

A últimas fechas, las políticas públicas sobre el desarrollo social aplicadas por el gobierno de Colima han sido enfáticas en los apoyos que se destinan para las clases más necesitadas; de ahí que, viendo las cosas quizá con exagerado positivismo y desbordado optimismo, Peralta haya dicho que si se continúa con este ritmo, al concluir su administración se levantará bandera blanca en pobreza extrema.

En ese contexto es que Peralta y su gabinete han seguido entregando apoyos, como ocurrió el miércoles anterior en el séptimo encuentro ciudadano, consistentes en sillas de ruedas y productos Liconsa a personas necesitadas, y dando respuesta a la gente que hizo planteamientos al Gobernador.

Reducir la pobreza es un compromiso y a la vez un reto que desde su campaña política se fijó Peralta como meta importante de su gobierno, a la cual podrá llegar si continúa implementando una política social efectiva, como hasta ahora lo ha hecho, en la que la gestión de apoyos ante las secretarías del Gobierno federal ha rendido frutos en favor de los colimenses.

MESÓN

Se anuncia la intención de construir un nuevo libramiento para la ciudad en la ruta carretera Manzanillo-Guadalajara, pues al actual se lo tragó la mancha urbana. El anuncio lo hace el director del Centro SCT-Colima, Guido Mendiburu, pero, ¡oiga usted!, el nuevo libramiento quieren hacerlo casi en Jalisco, pues los puntos de referencia que cita Mendiburu están en el extremo oriente de Colima, más cerca de Pihuamo (Jal.), que de esta capital. El nuevo trazo, según Mendiburu, pasaría por los Astilleros (el de Arriba y el de Abajo), Bajío de la Leona, Alzada y aeropuerto Buenavista, cuyas ubicaciones son al oriente del río Salado, cerca del río Naranjo, frontera con Jalisco. Entre Colima capital y el Salado hay buenos terrenos para hacer carreteras, para no hacer el nuevo libramiento en las colindancias con Jalisco, a menos que se pretenda modernizar la vieja carretera a Pihuamo en el laberinto de los cañones del arroyo San Ramón y el Salado. Más lógico parecería un libramiento a partir de Los Mezcales hasta un punto cerca del aeropuerto Buenavista, por toda la margen poniente del Salado. Eso sería lo inteligente, a menos que quieran tirar dinero a lo gorras, por no decir a lo güey, o beneficiar la tierra pihuameña de Alfredo Pelencho Verduzco CebaAAAAllos…. AUNQUE es demasiado pronto para dejarse ver con tanta frecuencia, a los interesados en suceder a Nacho Peralta en la gubernatura ya les anda. Ellos son los Romero: Mely Romero (Celis) y José Manuel Romero (Coello), tocayos de apellido, pero ¿serán parientes? Al parecer lo único que los emparenta es su incredulidad en la sentencia popular de que no por mucho madrugar amanece más temprano. ¡Aguas con los Romero!… ¡Arrieros somos!

