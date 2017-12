Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: La estafa maestra

Interesantes y edificantes las trasmisiones de la visita del Papa Francisco a Colombia, que hemos podido seguir por televisión a través de EWTN –que desafortunadamente trasmite SKY-, María Visión y cuando no había noticias muy relevantes, en CNN Español y en radio sintonizando Radio María y Radio Católica Mundial. En la Casa Santuario de San Pedro Claver, en Cartagena, destacó la responsabilidad e interés que cada uno de nosotros debemos tener con los demás y refiriéndose a los esclavos que ayudó San Pedro Claver, recordó que hoy en día siguen vendiéndose personas (sobre todo para explotación sexual).

Impresionantes los daños causados en los últimos días por las tormentas y ciclones, así como por el terremoto que causó muertes y destruyó construcciones en Chiapas, Oaxaca y Tabasco; con lo que se recordó que tras la pérdida de hogares en Guerrero, se destinaron muchísimos recursos para construcción de casas, resultando que se pagaron millones a empresas que nunca construyeron nada y a otras que cobraron más del triple de lo presupuestado, por casas tan mal construidas que van a tener que demolerse, y mientras en otros países se castiga con cárcel y la obligación de resarcir lo robado, a funcionarios públicos y a empresarios corruptos, en México, por los hechos mencionados, solo se deshabilitó a dos funcionarios, para que no puedan ejercer puestos públicos en los próximos 10 años (para que durante esos dos lustros se diviertan y se paseen con los millones que robaron).

Y hablando de malversaciones, el lunes 4 “Animal Político” y MCCI “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” dieron a conocer que el gobierno de Enrique Peña Nieto había desviado cerca de ocho mil millones de pesos entre el 2013 y el 2014, aprovechando que todas las obras deben ser concursadas, menos -entre otras excepciones- las que se canalicen a través de universidades, que a la vez los hicieron llegar a 128 empresas, muchas de las cuales ni tenían la infraestructura para llevar a cabo dichas obras, y/o ni siquiera estaban legalmente establecidas, o sea, empresas fantasmas.

Están involucradas Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social), cuando su titular era Rosario Robles, a la que, como actual titular de Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), Peña Nieto acaba de encargarle en Oaxaca la reconstrucción de los inmuebles; la SEP (Secretaría de Educación Pública), cuando era su titular Emilio Chuayffet, Banobras (Banco Nacional de Obras), cuando era su titular el que hace meses acaba de ganar la gubernatura del Estado de México, tras una discutidísima elección por el enorme apoyo oficial que recibió, Alfredo del Mazo, y Pemex, cuando era titular Emilio Lozoya Austin, ya acusado de aceptar sobornos de la empresa constructora Odebrecht, desde que trabajaba en la campaña de Peña Nieto, y de utilizar para asuntos personales avión y helicóptero de Pemex adquiridos para evitar el robo de combustibles vigilando los oleoductos.

En este país con cerca de 50 millones de pobres, se desviaron siete mil 670 millones de pesos, a través de contratos ilegales, participando 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios. La Procuraduría declaró que ya tenían antecedentes y estaban investigando, lo que normalmente no sirve de nada. Hace días, cuando partidos de oposición -PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- paralizaron el Congreso, porque no aceptaban el pase automático del actual procurador Raúl Cervantes para que se convierta en el próximo Fiscal General por los próximos nueve años, aseguraban que Cervantes no ha hecho nada contra la corrupción, que los exgobernadores priistas que se encuentran detenidos han sido apresados fuera de México, y claro que con la impunidad se motiva la corrupción.

