PC Tecomán inicia con capacitaciones para simulacros en empresas

Como parte del trabajo de prevención que realiza la Dirección de Protección Civil de la comuna, se arrancó con el programa de simulacros en empresas, informó el titular de la dependencia Moisés Marín Cárdenas.

El funcionario mencionó que ya se llevó a cabo un simulacro con hipótesis de evacuación en la empresa Colimán, ello en el rancho conocido como El Palenque, donde participaron 45 personas, de acuerdo a los instructores que fueron personal de PC municipal, hubo una muy buena participación, haciendo los trabajadores un tiempo de tres minutos 55 segundos y sin resultar ninguna problemática”.

Cárdenas Marín destacó que la idea es que las empresas participen para la autoprotección de sus empleados “para saber en qué momento hacer una evacuación y los puntos de riesgo por donde pueden ser más vulnerables en su función, las salidas de emergencia y tener todas las previsiones en caso de sismo o incendio”.

Aunque el plan y objetivo de la Dirección de Protección Civil es continuar con estos simulacros y verificaciones en torno a cómo se están previniendo en las empresas del municipio, no podría ser posible porque dependen en mucho de la disposición de las mismas, “nosotros podemos acudir y preparar un simulacro o incluso hacer las recomendaciones pertinentes en cuanto a cómo actuar y qué deben tener preparado, pero muchas de las empresas no nos permiten llegar hasta ellos, es decir, a veces no tenemos la participación de los empresarios para este tipo de ejercicios”.

En ese tenor, hizo el llamado para que en todas las empresas o comercios de la comuna se tenga la conciencia de que estar prevenidos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo -dijo- porque Tecomán está asentado en una zona sísmica y es costa, lo que representa más probabilidades de riesgo.

Finalmente, Moisés Cárdenas Marín hizo el exhorto a los empresarios a que tomen las medidas pertinentes, “nosotros podemos ir, si así lo requieren, pero si no se requiere de Protección Civil para el servicio, pueden hacerlo de manera interna con alguna capacitación; lo importante es que tomen siempre las medidas necesarias para saber actuar en alguna contingencia”.

