Unilateralmente decidieron cerrar un grupo de preescolar

Infoecos/Villa de Álvarez

Un grupo de madres de familia manifestó su inconformidad por la decisión “unilateral” de cerrar uno de los tres grupos del Jardín de Niños 10 de Mayo, ubicado en la calle Halcones de la colonia Juan José Ríos.

Las mamás establecieron que la supervisora escolar sencillamente les notificó que el grupo de tercer año de preescolar, que tiene 23 alumnos, debía cerrarse, y que si querían continuar en el plantel, podrían cambiar a 13 de los niños al turno matutino, pero el resto debería buscar otra escuela.

Las quejosas detallaron que actualmente el jardín de niños solo cuenta con una maestra, que al mismo tiempo es la directora del plantel y se encarga de darles clase a los dos únicos grupos, uno de primero de preescolar y otro de segundo.

“Hasta el año pasado en este mismo turno había maestro de educación física, otro de educación especial, y una maestra para cada grado, pero ya arrancó el ciclo escolar y aún no le han asignado maestra a los niños de segundo grado de preescolar”, comentaron.

Una vez establecidas sus demandas, detallaron que elaboraron un escrito dirigido al gobernador Ignacio Peralta Sánchez, en virtud de que en la Secretaría de Educación no las han atendido bajo el argumento de que la “decisión ya fue tomada”.

Indicaron que si se había determinado cerrar el grupo, les parece injusto que no se los hubieran anunciado antes de inscribir a los infantes al nuevo ciclo, porque ahora ya gastaron su dinero en el pago de cuotas escolares, uniformes y útiles.

Las madres de familia afectadas sostuvieron que mientras no se solucione su problema, ellas no están dispuestas a sacar a sus hijos de este jardín de niños, porque para hacerlo la Dirección necesita su autorización firmada, y señalaron que no están dispuestas a respaldar esta situación.

Comentarios