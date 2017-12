Cristiano, con ganas de regresar a Inglaterra

Cristino Ronaldo continúa envuelto en polémica luego de que el diario portugués Correo da Manha filtrara una serie de videos mostrando lo que enfrentó el delantero del Real Madrid durante el juicio después de defraudar a hacienda por 14,7 millones de euros, asegurando que en Inglaterra nunca vivió una situación parecida.

“Nunca tuve ningún problema en Inglaterra. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte. Me gustaría volver a Inglaterra”, declaró Cristiano ante el juez.

Además, es astro lusitano siguió defendiéndose y pidió a la magistrada que lo dejaran en paz, pues él seguía las indicaciones de sus asesores en el tema fiscal.

“Yo pagué en 2014, no entiendo mucho de eso, tengo hasta sexto grado de escolaridad, la única cosa que se hacer es jugar al futbol y si mis asesores me dicen que no hay problema yo no oculté nada. Dejen mi vida tranquila, déjenme concentrarme en el futbol”, exclamó CR7.

