Impartirán foro para analizar Nuevo Sistema de Justicia Penal

El evento es auspiciado por la Fundación Colosio y la Federación de Abogados

Infoecos/Colima

Luis Vargas, presidente de la Fundación Colosio en el estado, informó que hoy martes se realizará el foro “El Nuevo Sistema de Justicia Penal, ¿funciona?”, donde participarán el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana, y el juez penal Abelardo García Luna, entre otros importantes ponentes.

En entrevista con el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, el priista expuso que este tema fue muy solicitado en los anteriores eventos, motivo por el cual decidieron abordarlo en foro correspondiente a este mes de septiembre.

Detalló que el foro comenzará a partir de las 18:30 horas y contará, además, con la participación del defensor Sergio Sierra García y del presidente Carlos Maldonado Orozco, quienes impartirán los temas “¿Por qué queda en libertad un probable delincuente?” y la “Percepción ciudadana respecto del nuevo sistema”.

“La gente lo que interpreta de inmediato es que hay corrupción, que le dieron dinero al juez o que a lo mejor es negocio del gobierno. La verdad, lo que creemos que hace falta es información. Lo que hemos hecho con estos ejercicios es analizar, debatir y proponer.”

Luis Vargas mencionó que uno de los principales objetivos es informar al ciudadano para que se enterepor qué se toman o no se toman ciertas decisiones, y que escuchemos a expertos en la materia y no a políticos, cuya opinión puede ser partidizada y que no corresponde a un análisis certero.

Consideró que el tema de la impunidad lastima a la población y genera un fuerte rechazo ciudadano, por lo que a través de estos temas se consigue una confianza y una información más sólida.

En ese sentido, el priista precisó que Bernardo Salazar impartirá el tema “Bases y principios del nuevo sistema”; por su parte, Abelardo García Luna participará con el tema “La nueva función del juez en el sistema”.

Por su parte Oswy Delgado, presidente de la Federación de Abogados del Estado de Colima, puntualizó la importancia de que los estudiantes de leyes, abogados y litigantes se involucren en este tipo de eventos para conocer más a fondo el nuevo sistema de justicia penal.

Finalmente, Luis Vargas destacó que el foro tendrá como moderador a Mario de la Madrid Andrade, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, lo que da realce al evento, pues fueron invitados todos los estudiantes de las licenciaturas de derecho y se abrirá también a la población en general.

