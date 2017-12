Interés Público

UNA EDUCACIÓN SIN CADENAS Y PUERTAS CERRADAS

Ayer, los dirigentes de las secciones 6 y 39 del SNTE, Héctor Prisciliano y Heriberto Valladares, cerraron con cadenas algunos de los accesos de la Secretaría de Educación (SE). En un primer término, no iban a dejar entrar a ninguna persona, pero para no confrontarse con los trabajadores administrativos y quienes acudían a trámites, optaron por impedirle el acceso únicamente al secretario de Educación, Óscar Hernández Rosas.

En una improvisada rueda de prensa que se realizó en la entrada de la dependencia, los dirigentes sindicales, acompañados del diputado federal de Nueva Alianza y dirigente de ese partido en el estado, Javier Pinto, expusieron que el gobierno no les había pagado los adeudos y que tampoco respondía de manera positiva a sus peticiones, además alegaban un trato indigno contra el magisterio.

Por las consecuencias que implica la aparente clausura de una dependencia pública y ante el amago de que se intensifiquen otras manifestaciones que coarten el derecho de los demás ciudadanos –hace unos meses un grupo de docentes paró el flujo vehicular de la avenida De Los Maestros–, los dirigentes Héctor Prisciliano y Heriberto Valladares, así como el diputado Pinto, deben expresar con total claridad cuáles son las violaciones que atentan contra los derechos del magisterio.

Ante la opinión pública y los medios de comunicación, es importante que las secciones 6 y 39 transparenten el pliego petitorio, pues en las entrevistas con los reporteros no precisaron montos de adeudos ni lo que exigían. Sin embargo, es de dominio público (porque en su pasada comparecencia con los diputados el Secretario de Educación lo informó) que los adeudos con el magisterio eran superior a los cien millones de pesos, pero se generaron durante el 2014 y 2015.

Esos periodos corresponden a las dirigencias de Javier Pinto y Héctor Prisciliano, quienes durante ese momento, cuando se generaron los adeudos, mantuvieron un absoluto mutismo ante esta irregularidad que afecta a los docentes sindicalizados. ¿Por qué, durante ese tiempo, no se manifestaron con la fuerza que lo hacen ahora? ¿Por qué permitieron que aumentara el adeudo de esa manera y no exigieron, de manera oportuna, el pago correspondiente?

Para no desvirtuarse ante la población, los liderazgos sindicales tienen que responder a esas preguntas y, sobre todo, ser congruentes y transparentar sus peticiones. En ese sentido, que presenten los oficios dirigidos a la SE, en los cuales señalan las anomalías identificadas, así como las violaciones a los derechos de los trabajadores, pues causa suspicacia que no exista un solo reclamo ante los tribunales y tampoco una demanda contra la Secretaría de Educación.

No puede ser, por otro lado, que un día los dirigentes se solidaricen con los maestros de contrato, en particular los de inglés que fueron recontratados gracias a las gestiones de Ignacio Peralta, y luego se desdigan y pidan no más contrataciones de docentes con este esquema, como lo expresaban en algunas de las cartulinas durante su manifestación.

Ecos de la Costa consultó fuentes oficiales y no hay antecedentes, durante la administración actual, de una demanda contra la dependencia educativa. En ese sentido, ¿por qué, si hay una gran cantidad de violaciones contra los derechos del magisterio, no hay ningún juicio interpuesto contra la Secretaría de Educación? Les ha faltado a los dirigentes magisteriales exponer ante la población, de manera más contundente e incontrovertible, las evidencias y fundamentos que les den el respaldo moral para cerrar accesos de dependencias públicas.

Por ser ya tiempo electoral, las dirigencias sindicales deben actuar con total transparencia, pues con el hermetismo y la opacidad solo aumentarán las sospechas de que el conflicto no obedece a una causa educativa, sino partidista y con miras a la contienda electoral 2018.

Lo mediático es lo fácil, pero las dirigencias sindicales requieren articular el aspecto jurídico, porque si son tan patentes las violaciones laborales y las anomalías en la organización de la Secretaría de Educación, entonces que se demande en los tribunales, donde se castiga la violación de la ley.

Es de conocimiento público, por otro lado, que desde que inició la administración de Ignacio Peralta se ha realizado un importante esfuerzo para regularizar el funcionamiento del gobierno y fortalecer las finanzas públicas. La dependencia educativa no fue la excepción, pues ahí se generó, durante el gobierno de Mario Anguiano, un déficit financiero superior a los mil 500 millones de pesos, además que se realizaron tres mil 500 movimientos irregulares de plazas docentes; es decir, que la reforma educativa, durante ese tiempo, fue letra muerta.

El esfuerzo emprendido de Hernández Rosas, por indicaciones del Gobernador, es precisamente normalizar la función de la Secretaría de Educación y estar a la vanguardia en la implementación de la reforma educativa, con el objetivo de consolidar una educación de calidad. Es decir: llevar la ley a los hechos y dejarse de simulaciones. Si las dirigencias magisteriales no lo ven como un interlocutor válido, es en gran medida porque el funcionario no se ha prestado para negociar la ley, como se puede observar con el trabajo de normalización que se ha hecho.

Si lo que se busca con ponerle cadenas y cerrar puertas a la educación es regresar a los antiguos privilegios, muchos de ellos al margen de la ley, difícilmente las protestas del magisterio tendrán arraigo en la sociedad. Lo peor que podrían hacer ambas dirigencias sindicales es radicalizar sus manifestaciones, pues es de sobra conocido el desprestigio que eso causa, y si no se tienen los fundamentos jurídicos, podría incluso generar un grave perjuicio para los docentes en términos de la Ley Federal del Trabajo y lo que la propia reforma educativa consigna.

Si la razón los respalda y son genuinos los intereses que defienden de las y los maestros, tanto Heriberto Valladares, Javier Pinto y Héctor Prisciliano deben acudir a los tribunales y presentar las pruebas de las ilegalidades, así como transparentar el pliego petitorio ante la opinión pública. De lo contrario, podrían demeritar su movimiento y dañar su imagen personal, así como la del importante y noble organismo sindical que representan.

DROGADICCIÓN EN AUMENTO

De acuerdo a la última encuesta de alcohol, tabaco y drogas que se aplicó en el 2016, en Colima se duplicó el consumo de drogas, principalmente en lo que se refiere al consumo de mariguana y alcohol, además que la entidad figura entre los principales consumidores de metanfetaminas en la región pacífico.

Por tal motivo, es indispensable que la autoridad de salud fortalezca el contacto de prevención primaria, en los niños y adolescentes, puesto que ha bajado en edad el inicio de experimentar el uso de drogas.

De acuerdo a la encuesta, el promedio de inicio en el consumo de drogas es a los 12 años, edad cuando empiezan a experimentar. Esa situación genera que a los 14 o 15 años se tenga una adicción más fuerte y una dependencia severa a las drogas.

El fenómeno delincuencial, al respecto, no puede verse desarticulado del problema de las adicciones, en especial con las drogas duras y que generan una dependencia más intensa. De acuerdo a los mismos informes de la policía, el 90 % de los delitos se realizan bajo la influencia de una droga o para producto del ilícito, drogarse.

De ahí la importancia de que se intensifiquen y fortalezcan las campañas de prevención de adicciones, pues el consumo de las sustancias ilícitas está directamente correlacionado con la actividad delincuencial. No es casualidad, en ese sentido, el aumento de la violencia entre criminales, así como de las ejecuciones en las calles, ante el incremento del narcomenudeo y un mercado con más demanda de drogas.

Eso ha provocado que narcomenudistas ejecuten a drogadictos por deudas que no superan los 500 pesos, como comentaba en una ocasión un funcionario de seguridad en una reunión con reporteros. En ese sentido, es importante impulsar una política de prevención de adicciones, pero sobre todo que regenere el tejido social en los barrios y colonias marginales del estado.

Por ejemplo, gracias al seguimiento que se realiza en todos los establecimientos supervisados por el Centro Estatal Contra las Adicciones, se profesionalizan los servicios y la atención para rehabilitar a quienes sufren de adicciones a las drogas fuertes, como las metanfetaminas.

El problema de las adicciones es complejo, pues los temas asociados al uso de drogas también incluyen la depresión, ansiedad, ideaciones suicidas y psicosis. De ahí la importancia de un adecuado acompañamiento psicológico para poder garantizar una rehabilitación exitosa. Por lo tanto, se ocupa que los establecimientos estén capacitados para poder atender esa problemática compleja.

Colima tiene posibilidades de ser un modelo en prevención de adicciones y en el tratamiento de pacientes con esta problemática. Sin embargo, para lograr esto, es necesario una importante sinergia interinstitucional, así como el respaldo de la ciudadanía. Sobre todo, es importante que la prevención se haga con una óptica integral, pues el objetivo también es la prevención del delito.

Es fundamental que estén integrados todos los centros de rehabilitación, comenzando con los mejor organizados, en torno a los avances y compromisos, en particular en materia de infraestructura y de atención. En la medida en que se puedan incorporar las organizaciones civiles, dirigidas por las instituciones, se ampliarán los alcances de una política más eficiente para prevenir y atender las adicciones de drogas.

En el registro estatal se tienen cerca de 41 establecimientos. Los mejores, en este momento, son alrededor de un 40 %. En esta coyuntura, se está integrando una comisión donde entra Sedena, Marina, PGR, Policía Federal, Derechos Humanos, coordinada por la Comisión Estatal Contra las Adicciones.

En ese sentido, cada quien, desde su ámbito, tiene que trabajar de manera conjunta para tender el problema de las adicciones, así como las afectaciones sociales que ésta conlleva. En la medida en que el gobierno disminuya el número de adictos, previsiblemente disminuirá también los ilícitos relacionados directamente con esta problemática.

EJÉRCITO ANTE LA TRAGEDIA

Con gran valentía, tesón y responsabilidad el Ejército mexicano ha actuado para atender y auxiliar a los damnificados por el terremoto, de magnitud 8.1, que dejó con fuertes afectaciones los estados de Oaxaca y Chiapas. Ante esta tragedia, en la cual se han contabilizado más de 60 muertos hasta el momento, el presidente Enrique Peña Nieto decretó luto nacional.

De manera inmediata, respondió el Ejército nacional, pues llegaron tropeles de soldados a buscar sobrevivientes entre los escombros y vestigios de estructuras que colapsaron por el fuerte movimiento telúrico, también acudieron con alimentos, agua y ropa, pues muchas personas prácticamente perdieron todo su patrimonio y se quedaron, literalmente, en la ruina.

Nunca como en este momento de la historia, el Ejército mexicano ha actuado tan abnegadamente, pues no solo realiza tareas de seguridad –de las cuales no son responsables–, sino que también responde ante las tragedias naturales. Por eso las fuerzas armadas gozan de una gran aceptación ciudadana y son de las instituciones que más confianza generan a la población.

Las acciones que de manera cotidiana realizan para combatir al crimen organizado y, recientemente, para socorrer a cientos de miles de afectados, son la muestra tangible del valor e importancia que tiene esta institución para nuestro país. Y aunque en el pasado reciente se ha buscado manchar su trabajo y desacreditar a las fuerzas armadas, la mayoría de los mexicanos valoramos su esfuerzo y entrega por el país.

No está mal, en ese sentido, la propuesta de Pedro Kumamoto, de bajarles el salario a los políticos e incrementarle, proporcionalmente, el sueldo a los policías, docentes y soldados, en especial estos últimos, que tanto hacen y arriesgan hasta la vida por servir al pueblo de México. Durante estas fiestas patrias es el momento propicio para reflexionar y dimensionar, con justicia, el trabajo que realizan los soldados. Sobre todo, saberlo agradecer.

También el momento idóneo para que los colimenses nos unamos y solidaricemos con nuestros hermanos de Oaxaca y Chiapas. Para eso, el Gobierno del Estado habilitó centros de acopio donde se depositen alimentos, agua y ropa. Toda la ayuda se puede entregar en el DIF Estatal, aunque también se habilitaron cuentas, para que en cualquier cajero de Walmart o Bodega Aurrera se pueda ayudar con efectivo.

Con las aportaciones, estas empresas entregarán los insumos a las delegaciones de la Cruz Roja afectados por el terremoto que sacudió a medio país el jueves en la noche. Es el momento de unirnos más como mexicanos y responder ante esta tragedia.

