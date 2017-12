Siempre ha existido el problema del mal, está en cada persona, en toda sociedad, en todos los tiempos y lugares. Por eso es urgente saber por qué se da y cuál debe ser nuestra actitud ante él. Como ayuda, tengamos en cuenta qué soluciones se han dado en la historia, para que actuemos como se debe y quitemos lo que ha traído males a la sociedad.

Se tienen situaciones nefastas: asesinatos, secuestros, violaciones, guerras, infinidad de cosas. Nosotros necesitamos una conducta responsable: sí, no. Los maniqueos sostuvieron la existencia de dos principios opuestos y dos dioses, el del bien y el del mal; el del bien se llamaba Ormuz y el del mal Ahrimán. Luchaban entre sí, tratando de conquistar al mundo para su reino; hablaban hasta de potencias espirituales y eran los molinos de viento. Venían el bien y el mal, aparecían guerras, cada grupo buscando su bien y quitando su mal. Siempre hay eso de gigantes peligrosos, cuando solamente son creación de potencias. Se descuida que somos responsables de lo que hay frente a nosotros. Actualmente, cuántas desviaciones con eso del diablo, la santa muerte, los espíritus misteriosos, y son personajes que hacemos o no actúan.

Cuidado con los absurdos en que los humanos creemos; las desviaciones hasta convenencieras que hacemos. Cuántos pretenden acabar con los problemas humanos, suicidio y resentimiento humano, ironía y sarcasmo, el humor negro, y sienten que todo se arregla con valores adosados al ser humano. Esos maniqueos. Nos dice Aristóteles que el mal es la privación de un bien. Así, si te ponen un siete de calificación es porque no tienes lo que te falta para el 10; el mal no se da por sí solo.

Por eso es urgente investigar por qué está un mal y, al quitarlo, se tiene el bien. Urge eso de quitar y nada se gana con palabras y culpabilidades. Criticamos mucho de nuestro gobierno sin tener en cuenta que nosotros lo pusimos. Muchos dirán: “Yo no voté por ese partido”, sin tener presente que no has luchado por tener buenos partidos. Ese descuido de la propia responsabilidad. Muchas madres de familia me han dicho que no aguantan a sus hijos, que están muy descontrolados y pervertidos. Yo les he preguntado: ¿Quién lo hizo? Me responden: Yo. Y les digo: Que te vaya bien. Cuidado, las familias, la educación que tendremos en muy pocos años con los matrimonios de hombre con hombre y mujer con mujer: los engendros que hacen adolescentes de 13 a 17 años. Pero dicen que está bien, que para ayudar a esos ciudadanos. En una secundaria les decía, al mes de su ingreso, cómo eran sus papás y su familia, sin conocerlos. Hasta se asustaban porque les decía la verdad: si su padre era borracho, si sus papás eran inteligentes y como era su familia. Y me decían: “Si los conoce.”

El mal es la privación del bien. Si decimos que hay un hueco es porque no tiene lo que le falta. El mal no existe independientemente, es un faltante. El mal así, a secas, no se da. Por eso debemos investigar qué falta para tener el bien, qué debo quitar o poner. Cristo dijo: “Conócete a ti mismo”. Si no sabes lo que debes hacer o quitar, cómo ya estás criticando leyes o decretos. Estamos criticando al gobierno, a la iglesia, a los maestros y padres de familia, a las leyes, y no sabemos cómo deben ser, qué se debe quitar o poner. A un ciudadano que ganó la Presidencia de la República le dijeron: “Nosotros le damos el título de licenciado”. Y vieran qué buenas instalaciones les dio siendo ya presidente. Así es la vida.

El mal no tiene existencia propia, o mejor dicho, es un término que se refiere a un faltante, algo que no se tiene y debe existir. Una persona será gran Presidente de la República no porque está dando lo que prometió durante su campaña como candidato, sino porque está quitando los males que existen y poniendo los bienes que se necesitan. El mal está en lo que no tiene, lo que hace falta, lo que se debe poner y no se pone. ¿Quieres tener buenos gobernantes, que nuestro país sea mejor, buenos sacerdotes, buenos policías? Quita lo malo, pon lo bueno.

