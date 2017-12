Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

LA CONFRONTACIÓN. Un choque que se avecina es la fuerte querella entre Enrique Michel y Leoncio Morán. Es conocido el hecho de que ambos actores políticos, exalcaldes de Colima, no se pueden ver; no hay afinidad ni simpatía entre ellos. Ahora el asunto se complica porque a nivel nacional las cúpulas de ambos partidos -PAN y MC- resolvieron hacer alianza nacional junto con el PRD, lo que no cayó nada bien a Leoncio Morán, quien mantiene una querella política con actores panistas como Enrique Michel y el actual alcalde de Colima, Héctor Insúa. Este nuevo escenario le mueve el tapete a Leoncio Morán, quien se queda “colgado de la brocha”, con una alianza indeseable y con potenciales aliados con los que no contaba ni quiere contar. ¿Cómo queda Leoncio Morán con sus aspiraciones a la alcaldía de Colima, luego de sus fuertes cuestionamientos al edil capitalino Héctor Insúa, por el abandono del centro y el estado deplorable de la ciudad, llena de baches? Ahora resulta que Leoncio Morán debe callarse y “disciplinarse”, porque el PAN y el MC son aliados a nivel nacional. De hecho, Morán conoce bien el tema del gobierno municipal, ya que fue un excelente alcalde. Es un problema muy serio y esta incertidumbre prevalece no solo en él, sino en otros actores como Enrique Alfaro (MC), alcalde de Guadalajara, quien declaró a voz en cuello que “no aceptaré a ningún panista o perredista como candidato presidencial”, lo cual evidencia el divorcio entre la cúpula nacional del MC, que comanda Dante Delgado, y los liderazgos regionales. Veremos si no le sale el caldo más caro que las albóndigas al veracruzano que en sus prisas por romper con López Obrador se llevó a varios entre las patas de los caballos.

CHOQUE DE TRENES. La batalla para decidir quiénes serán los candidatos al Senado de la República por el PAN, parece perfilarse por el lado de Luis Ladino y Gretel Culin, cerrándole el paso a Fernando Antero, lo que augura un choque de trenes entre Jorge Luis Preciado, padrino de Luis Ladino, y el propio Fernando Antero, el diputado federal que también tiene sus aspiraciones; está trabajando fuertemente en la base pero el control del partido lo tiene Jorge Luis Preciado, a través de Enrique Michel, quien se ha mostrado obediente. Van a salir chispas de esta confrontación, ya que ambos ostentan y presumen su amistad y cercanía con Ricardo Anaya, el dirigente nacional del PAN, y quien pretende secuestrar la candidatura presidencial del PRI, siendo juez y parte, dirigente partidista y candidato a la vez, lo cual ha sido cuestionado por otros aspirantes a la postulación presidencial, como lo son Margarita Zavala de Calderón y Rafael Moreno Valle. En lo que concierne a Morena, ha quedado claro que el primer lugar para la postulación al Senado es Indira Vizcaíno, y para la diputación federal Claudia Yáñez Centeno, quien es hermana del vocero de López Obrador, César Yáñez, lo que le confiere primacía para las postulaciones, pues sabemos que en ese partido solo hay una voluntad que cuenta y es la del Peje. Por lo demás, hay que reconocer que Indira es una figura con bastante peso electoral, altamente rentable, por lo que se puede colar al Senado de la República, sobre todo si el PRI y el PAN se equivocan en sus postulaciones. Eso de la democracia es un cuento chino y si no que le pregunten a Ricardo Monreal, quien fue bloqueado en sus aspiraciones para ser candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, ya que López Obrador se decidió por su preferida Claudia Sheinbaum, sin importar los méritos y los apoyos que ya traía Monreal. Al más puro estilo del PRI, López Obrador actuó como Luis XIV y dijo: “Morena soy yo y aquí nomas mis chicharrones truenan”. Incluso ya como si fuera una monarquía, de sucesión dinástica, sus hijos ya operan y dirigen Morena y se reparten el control en los estados centrales, como Ciudad de México y Estado de México, entre otros. La democracia brilla por su ausencia y les vale sombrilla al mesías tropical y a sus hijos.

