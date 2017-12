Perspectiva: Fiscal General de la República, autónomo

Al último salió triunfante la coalición de partidos PAN, PRD y MC, ante el albazo que estaba preparando el PRI para que Raúl Cervantes Andrade, abogado priista, fuera el Fiscal General de la República. Ahora dice Gamboa Patrón que no los doblegó el PAN ni el frente opositor. César Camacho Quiroz, por su parte, hombre que vive del sistema priista, se queja amargamente de que la crisis en el Congreso es culpa del PAN y de su presidente. Pero no es así, se dio marcha atrás al nombramiento por el ferrari registrado en un domicilio inexistente, razón que dieron los medios de circulación nacional (agencias) y pusieron ante la opinión pública y ante los ojos de Peña Nieto la inconveniencia de la designación. Pero ni Gamboa Patrón ni César Camacho se refirieron, ni por asomo, al ferrari rojo. Peña Nieto no quiso arriesgarse que los ataques se fueran por ese lado, mejor canceló la ayuda a su amigo Raúl Cervantes Andrade. O bien, que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) le siguieran rascando al asunto y sacaran más trapitos al sol.

Menos aún, que hayan dado marcha atrás por atender las críticas de la opinión nacional, si nunca la escuchan. Siempre se hace lo que diga el presidente. Pero ahora, sus operadores, César Camacho y Gamboa Patrón, no lograron convencer e imponer a los legisladores pensantes las órdenes dadas desde Los Pinos. Ahora se suman, sin querer, a lo que siempre quiso la ciudadanía: que el Fiscal ya no fuera por “dedazo”. Un fiscal con independencia de actuar, autónomo, sin partido, sin intereses, para que al momento de aplicar la ley sea sin distingos de colores y sin recomendaciones de nadie; con base a la normatividad y el derecho.

Si como dice el partido del gobierno, PRI, habrá elección abierta para elegir al Fiscal. Si es así, tendrán que lanzar la convocatoria y que se inscriba el que desee. Si empiezan a proponer y a recomendar los priistas, ya no estamos hablando de una elección abierta. Será una elección por recomendación. Y es que los intereses son muchos. El partido del gobierno quiere impunidad para el gabinete peñista y para que nadie toque al Presidente ni con el pétalo de una rosa; una elección abierta implica la abstención presidencial de proponer candidato. Pero conociendo cómo actúa el sistema oficial, lo dudo que llegue el instante de que el Presidente se quede con las manos cruzadas.

El artículo 102 de la Constitución Federal establece que el Fiscal General debe ser autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero en la forma que está redactado éste, sigue la misma treta. El Senado enviará una lista de 10 personas al Presidente, y de éstas, el mandatario enviará libremente una terna, y la pondrá a consideración del Senado. Pero en todos los casos donde interviene el Ejecutivo, siempre va por delante una recomendación oficial que se da por debajo de la mesa.

Aparentemente lo nombra el Senado, pero lo raro es que puede ser removido por el Ejecutivo federal, o sea, viene siendo la misma gata, nomás revolcada; siempre la intervención del Presidente. ¿Y ustedes creen que el Senado de la República se oponga a una determinación del Ejecutivo federal? Claro que no. Este artículo deberá ser reformado, a fondo, para que al Fiscal lo nombre la sociedad y lo quite el Senado de la República.

RETAZO

De varios temas, el presidente Enrique Peña Nieto anda de compra-pleitos, pues queriéndose congratular con el presidente Trump del vecino país, se puso a expulsar al embajador de Corea del Norte, con las consecuencias graves que pudiéramos tener a corto y largo plazo. Prácticamente el presidente Peña se puso de pechito para que Corea voltee a ver a México y nos incluya en su lista, sin deberla ni temerla…CONOZCO los reglamentos municipales del Ayuntamiento y uno de ellos dice que el centro histórico de la ciudad de Colima debe de estar libre de vendedores ambulantes. Un reglamento que se hizo hace años, por presidentes municipales priistas… ahora viene Enrique Rojas Orozco, como buen samaritano, y dice que peleará con quien sea, a fin de que vuelva el ambulantaje por la calle Madero. ¿Cómo ven, ustedes? Es todo por hoy.

