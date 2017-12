Cuestión de Enfoque: ¡‘Arrastrando’ el lápiz y afinando directrices!

“A la excelencia difícilmente se llega paseando a ritmo demasiado sosegado. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y les dan forma. Viven como obsesionados por las maravillosas ocasiones de cada día, convencidos de que lo único que no le sobra a nadie es el tiempo.” Tony Robbins.

Encabezada por el rector de la UdeC, José Eduardo Hernández Nava, el pasado fin de semana se celebró una reunión de trabajo en la que se establecieron las directrices para el cierre de los proyectos académicos y administrativos, con los que nuestra máxima casa de estudios concursará por recursos extraordinarios para fortalecer aún más su calidad formativa.

Una vez integrados los proyectos, el rector los defenderá a finales de noviembre ante pares académicos de varias instituciones de educación superior del país, en oficinas de la Subsecretaría de Educación Superior, en la Ciudad de México.

Estos recursos públicos los autoriza el H. Congreso de la Unión y se entregan a las instituciones educativas a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), siempre y cuando sean proyectos sólidos que incrementen la calidad educativa y que la institución solicitante haya tenido buenos resultados con apoyos anteriores.

La reunión de trabajo se realizó en el auditorio “Carlos de la Madrid” del campus central. Allí, la sesión de trabajo estuvo a cargo de Martha Alicia Magaña Echeverría, titular de Planeación y Desarrollo Institucional, quien además aclaró dudas sobre el tema.

Para concursar por dichos recursos extraordinarios, comentó Magaña Echeverría, “estos proyectos deben estar sustentados en una planeación y una programación bien estructurada, congruente y consistente, que nos ayude a justificar las necesidades prioritarias para el buen desarrollo de los procesos formativos en la Universidad de Colima.”

La solicitud de estos recursos es bianual y se otorgan siempre a partir de resultados, comentó, además de que deben ejecutarse en tiempo y forma.

En este sentido, el rector pidió a los directores y secretarios administrativos “centrar sus prioridades, primero, en la formación integral de los alumnos, en la calidad de los programas educativos y, posteriormente, en la calidad del desempeño y habilitación de la planta docente”, por el tipo de recursos que se van a concursar.

Comentó que esta es la primera vez en que la formulación de los proyectos es previa a la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación, “algo que transfiere una mayor responsabilidad a las universidades en la negociación presupuestal”, por lo que les pidió a los asistentes a la reunión hacer la comprobación oportuna de los recursos de los PFCE anteriores, “ya que se tomarán en cuenta para la evaluación de la asignación del siguiente monto”.

¡‘Arrastrando’ el lápiz, desarrollando proyectos a través de ideas, de la inteligencia, es como en noviembre próximo el rector defenderá! ¡Todo un reto! ¡El mayor de los éxitos! Cuestión de Enfoque.

A MANERA DE COLOFÓN

Sobre la irresponsable toma de instalaciones de la Secretaría de Educación, me quedo con lo publicado en estas mismas páginas, en la columna Interés Público, del martes 12 del mes en curso y que a continuación transcribo: “Ante la opinión pública y los medios de comunicación, es importante que las secciones 6 y 39 transparenten el pliego petitorio […]. Sin embargo, es de dominio público (…) se generaron durante el 2014 y 2015. Esos periodos corresponden a las dirigencias de Javier Pinto y Héctor Prisciliano […]. ¿Por qué, durante ese tiempo, no se manifestaron con la fuerza que lo hacen ahora? ¿Por qué permitieron que aumentara el adeudo de esa manera y no exigieron, de manera oportuna, el pago correspondiente?”. ¡Así o más claro! ¿Y las respuestas, señores “líderes” Héctor Prisciliano González, Francisco Javier Pinto y Guillermo Rangel, perdón, Heriberto Valladares? ¡Con la toma de las instalaciones de la SE, estos dirigentes sindicales le faltaron el respeto al mandatario estatal, a sí mismos y al siempre digno magisterio colimense! ¡De dar pena sus desfiguros y ambiciones, y pensar que aún así Colima se mantiene a la vanguardia en cuestión de la reforma educativa, referente nacional de calidad, indudablemente!

