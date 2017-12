Viajo a “tocar puertas” porque no vendrán a buscarte: JIPS

Infoecos/Colima

En respuesta a las críticas que recibe por sus constantes viajes a la Ciudad de México y el gasto que esto representa, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez manifestó que de no hacerlo, “la Federación no va a venir a Colima a ofrecer recursos ni a preguntar por qué no vamos a tocar las puertas”.

Señaló que si un gobernante no “toca puertas” eso es un tema menos del cual deben preocuparse los funcionarios federales, de ahí la importancia de insistir y gestionar, aunque solo a veces se logra un resultado positivo en la repartición de los recursos, mencionó.

Consciente de que la mayor parte de las críticas conllevan un fondo político, el Ejecutivo estatal pidió realizar un análisis para ver cuánto emplean en gastos otros mandatarios y qué obtienen de sus gestiones.

Confirmó que precisamente la presencia de dos agrupamientos militares en Colima fue resultado de hacer una gestión con el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, para apoyar en las tareas de combate a la delincuencia organizada.

“Es importante transmitirle ese mensaje al pueblo de Colima que (gestionar) es parte del trabajo y es fundamental para que en Colima se tengan resultados”, señaló.

Al ser cuestionado respecto a las estadísticas de la incidencia delictiva del mes de agosto, Ignacio Peralta señaló que se debe entender que el combate a la inseguridad no se limita a una guerra de cifras o estadísticas.

Refrendó que su misión como gobierno es la fortalecer el estado de derecho y cerrarle el paso a la impunidad en el estado, y confirmó que en ese sentido se trabaja.

Refirió que las estadísticas obviamente sirven como un indicador de qué es lo que está pasando en la entidad, y de ahí se desprende que en septiembre la incidencia ha disminuido, “pero no quiero que esto parezca que estamos cantando victoria, es una tarea permanente y más allá de un juego de cifras, el tema es fortalecer el estado de derecho y decirle no a la impunidad”, reiteró.

