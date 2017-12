Benavides renovará 3 mil luminarias

Inició en Santiago con el cambio de 800 lámparas

La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, dio el banderazo de arranque a la modernización del alumbrado público a lámparas LED, con una inversión superior a los 14 millones de pesos, renovando lámparas con una antigüedad mayor de 20 años, lo cual brindará seguridad a las familias porteñas al caminar por calles bien iluminadas, “hicimos un gran esfuerzo, generamos un ahorro de 10 millones de pesos, y recibimos un recurso federal de 4 millones 300 mil pesos, cantidad que nos permitió la adquisición de 3 mil luminarias que serán instaladas en las ocho delegaciones y el Centro de Manzanillo”, expresó la alcaldesa.

Destacó que este programa brindará certidumbre a las familias, al transitar por calles iluminadas que ahuyentará a quienes busquen cometer ilícitos, “los niños y jóvenes salen muy temprano a la escuela, y hay colonias donde las lámparas tienen muchos años proporcionando poca iluminación, vamos a cambiar el alumbrado, las lámparas LED son más rendidoras, tendremos ahorro de energía, y los manzanillenses disfrutarán de este cambio”, agregó.

Benavides Cobos señaló que los trabajadores del departamento de alumbrado recibieron capacitación en la universidad de Colima, y serán capaces de colocar y reparar si es necesario el nuevo equipo, indicó que el arranque se dio en la colonia Viveros Pelayo en Santiago, pero llegará a las ocho delegaciones municipales y en el Centro de Manzanillo.

Irma Miranda García, vecina de Santiago, expresó que: “estoy muy contenta con el arreglo de nuestra calle, ya no tenemos charcos, y ahora con las luminarias nuevas, me siento muy feliz, y que bueno que somos la primera colonia donde se instalarán las lámparas LED, nuestros hijos tendrán mejor seguridad, estamos agradecidos con la presidenta Gaby, éramos una colonia olvidada, hoy calle nueva, banquetas nuevas, y luminarias nuevas, no sé cómo expresarme de los feliz que me encuentro”.

