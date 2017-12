Buena calificación crediticia en la administración: JIPS

Infoecos/Colima

Derivado de la capacidad de gestión de recursos de la administración estatal, la agencia calificadora Fitch Raitings elevó la calificación crediticia del estado de Colima, al pasar de BB+ a BBB-, informó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Peralta Sánchez mencionó que esta empresa, en uno de sus comunicados, además menciona que el adecuado manejo financiero de su gobierno en 2016 y el primer semestre de 2017 también mejoró las calificaciones específicas de seis de los financiamientos que integran la deuda directa de largo plazo de la entidad.

En entrevista con los medios de comunicación, Peralta Sánchez ponderó que este resultado responde a los cuestionamientos acerca de los viajes que realiza a la Ciudad de México, “ahí está un resultado concreto y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestra responsabilidad y además es necesario para que haya recursos en Colima”.

Sobre la deuda actual de la entidad, el mandatario estatal informó que se está analizando con detalle la posibilidad de reestructurarla, lo cual permitiría manejar plazos más cómodos y un interés más bajo, “la reestructura no es deuda nueva, es generar condiciones de mercado de la deuda vigente, de la deuda actual”, apuntó.

En este sentido, el gobernador, aseguró que no hay temas de bursatilización pendientes, por lo que no está planeado un nuevo crédito, sin embargo, reiteró que de existir la necesidad por algún proyecto, no descarta la posibilidad de solicitar al Congreso del Estado, la autorización para adquirir algún empréstito.

“Lo vamos a hacer, con total responsabilidad, con total transparencia y con plena información con la autoridad federal que es la Secretaría de Hacienda, pero en este momento no hay planes”, concluyó Ignacio Peralta.

Comentarios