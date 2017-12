JAPEC hace preparativos para colecta Diamante

Infoecos/Colima

A partir del 1 de octubre se pondrá en marcha la Colecta Diamante, que organiza la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima (JAPEC), por lo que su dirigente, la señora Guadalupe Rodríguez López, señaló que ya iniciaron los preparativos.

Mencionó que se ha hecho un importante trabajo de concientización en la ciudadanía para lograr los objetivos de esta campaña.

En torno a la colecta, dijo que el objetivo principal es sembrar en los niños la solidaridad con los más necesitados, es por eso que se hace por medio de las escuelas, se reparten en todo el estado cerca de cien mil alcancías, para que todos los niños tengan en sus manos la posibilidad de ayudar, destacó.

“Los niños piden el donativo a sus familiares, a sus vecinos, a su gente cercana, y nosotros también tenemos muy claro que la honradez es muy importante en esta colecta, porque las alcancías son muy fáciles de abrir, pero los niños se acostumbran a no hacerlo. Los papás las pegan muy bien para que no se abran y no se les salga el dinero, y esto ayuda mucho a todas las instituciones”, dijo al externar que se crea también un ambiente de confianza.

En la Colecta Diamante participan muchas instituciones de asistencia privada, comentó que son 73, abriendo la posibilidad para quienes estén interesados y quieran y puedan participar, lo cual consiste en estar yendo a las escuelas, sensibilizar a los niños, hablar con los maestros, frente a grupo, hablar con los padres de familia, pues dijo que cada escuela tiene sus características de cómo permitir la intervención de las instituciones para que se realice la colecta y sensibilizar a los pequeños.

En relación a los alcances de esta colecta, Rodríguez López dijo que no le gustaría adelantarse: “No damos una expectativa, porque dependemos de la situación actual económicamente hablando, pero el año pasado se logró una colecta de más de 600 mil pesos, y para este año esperamos poder superarla o mejorarla, que sería la mejor expectativa, y para eso vamos a hacer todo lo posible”, dijo.

Agregó que la Junta tiene como objetivo reunir todos los requisitos para la profesionalización de la Asistencia Privada, trabajan por cumplir con todas las reglas y normas, todo lo que se necesita para tener una excelencia en la asistencia social, con el objetivo de poder medir el impacto social que tiene cada una de las instituciones que están ya integradas, apuntó.

“No solamente tenemos las cosas por tenerlas, necesitamos medir y valorar el factor de cambio que tenemos en nuestra sociedad, pues como trabajamos en lugares vulnerables, a veces es difícil la medición”, pero recalcó que sí se logra.

