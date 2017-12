Sociedad del conocimiento: ¿Truena el Frente Amplio (FA) en Colima?

Por lo declarado por Leoncio Morán, presidente estatal de Movimiento Ciudadano en Colima, muchos piensan que ya tronó el FA en la entidad, podría ser, pero no. Falta tiempo para eso y en el camino puede suceder que Locho recapacitara, que lo quitaran como dueño de la franquicia, que una fuerza con Morena, o bien que vaya como ha dicho, solos a la derrota, porque si hay algo seguro para el 2018 es que quien no vaya en alianza, difícilmente sobrevivirán.

Si en realidad su propuesta como afirma es sacar a quienes han saqueado, ya perdió una oportunidad, ¿irá por otra? Subraya Morán Sánchez que la decisión de no aliarse con el PAN y el PRD es porque cuentan con principios, con dignidad, congruencia y porque han recuperado la esperanza en la gente, quiere decir que su Comité Ejecutivo Nacional, no tienen esto, por ese motivo sufragaron una firma de alianza con los partidos citados.

Es ampliamente conocido que la decisión del dirigente Locho fue posterior a que el alcalde capitalino Insúa subiera una fotografía donde posa con las autoridades principales de MC a nivel nacional, así de ese partido en Jalisco; además, Leoncio Morán, por lo declarado durante el proceso 2015 y posteriormente, ha dejado de manifiesto que no comulga con Jorge Luis Preciado. Inclusive en ese tenor de decidir con las vísceras ha lastimado a muchos de Acción Nacional que le tenían un afecto profundo.

En realidad, si el PAN tiene garantías de un triunfo seguro es la capital de Colima, posteriormente estaría Morena. ¿Cederán la posición a Locho para oxigenarlo para el 2021?

EL PLEITO DE LAS DAMAS Y LOS JÓVENES

Algo que se avizora para el proceso para el 2018 es el pleito entre las damas en los diversos partidos, a su interior, por alcanzar una posición como candidatas y, posteriormente, en campaña serán duras entre ellas por alcanzar el sufragio ciudadano, dentro de la jornada electoral, más implacables. Es el 50 % de espacio para las mujeres por ley y el 30 % para los jóvenes.

Los jóvenes, de igual forma, vivirán episodios nuevos, experiencias por alcanzar, esperamos que los buitres y los dinosaurios que hay en todos los partidos no los contaminen, no los perviertan, que los dejen ser, son ellos en realidad la esperanza del cambio, de un México y Colima mejor.

LOS ESTÚPIDOS

Son personas peligrosas, malvadas, costosas para la sociedad porque no piensan, no analizan, ni reflexiona sobre lo que ven, ni escuchan lo que dicen, causan daños a otros, sin obtener un provecho para sí, inclusive pueden obtener un perjuicio.

El mismo Jesús, en el Evangelio de Mateos (23), explica: “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; mas ni aun con su dedo las quieren mover. Porque son estúpidos. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres; porque ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; porque son estúpidos y no les sirve de nada. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas; porque son estúpidos, porque los últimos serán los primeros, los primeros últimos…”.

El próximo año estamos en elecciones, hay que evitar su presencia en las funciones públicas o los Congresos. Cuestan mucho sus errores. Hay que erradicarlos de la política, por el bien de México y de Colima, hay que tolerarlos, sonreírles por ahora, el próximo 2018 sufraguemos y hagamos campaña para que vayan derecho a la cárcel esos que engañaron y mintieron.

GRATITUD

No es un valor, sino un sentimiento (como el amor, la amistad), tampoco es una de las emociones básicas, sino lo contrario, para experimentarlo se requiere procesos complejos en la mente (análisis, reflexión). No todos pueden experimentar la gratitud, es una virtud, cualidad, la tienen aquellos que están más allá del bien y del mal, para las inteligencias más desarrolladas y no de perspicacia corta.

