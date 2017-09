Hay que decirlo: Justicia al Caso Mara Fernanda

La necropsia de ley confirmó que Mara Fernanda Castilla Miranda fue violada, golpeada y estrangulada. Por lo que el chófer de un mes de experiencia en Cabify tendrá aproximadamente una condena mínima de 60 años en prisión.

Surgen varias preguntas ante el hecho que obviamente queda esclarecido, primero para la sociedad. Ante la actual crisis en materia de seguridad que se vive en México, ¿cuáles son las medidas que tomamos ante la realidad en que estamos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cuál es nuestra actitud ante el dolor ajeno? ¿Realmente sirven las marchas como camino a un cambio social, más que al llamado de atención? ¿Qué haremos para evitar que esto suceda nuevamente?

Segundo para el prestador de servicios: dejando las ganancias de lado, ¿qué medidas de seguridad integras al seleccionar a tu personal? ¿Cuál es el seguimiento que le das al comportamiento de cada uno de tus trabajadores? ¿Qué ayuda prestó la empresa a las dos de la mañana? ¿Cuánta confianza les tienes a tus trabajadores? Y más importante aún, ¿qué cambios y ajustes harás ahora que se demostró que no son invulnerables al factor humano y que no son garantía de seguridad al cliente?

Tercero, para el gobierno. Se repite: ¿qué cambios y ajustes harás ahora que “se ha caído el niño al pozo”? A los vehículos tradicionales de taxi se les exige no tener los cristales ahumados y estar debidamente rotulados, ¿por qué no una insignia a estos vehículos de uso “ejecutivo”? ¿Es suficiente emitir una licencia y ya para dejar a alguien estar detrás de un volante? ¿Es suficiente una licencia para dejar a alguien solo con una persona menor de edad? ¿Todos tus conductores con licencia tienen la misma facultad para manejar de día que de noche? ¿Dónde están los botones de pánico en estos vehículos? ¿Cuáles son las responsabilidades que se le deben fincar a la empresa y mandos de Seguridad Pública que no pudieron evitar este lamentable hecho? Gracias a la plataforma digital de Cabify y a la tecnología de los nuevos teléfonos celulares se dio con el trayecto y cuerpo de Mara, entonces ¿qué ajustes harás para que esto definitivamente no vuelva a ocurrir?

Definitivamente, mientras haya personas con malas intenciones los daños y delitos van a ocurrir, no somos ningún dios para detener las fechorías de los maleantes, pero sí se pueden evitar al máximo. La gente que presumiblemente es buena, que no tiene ni mente ni corazón para violar, estrangular y matar alguien somos más. Entones sí es necesario que se trabaje en equipo sociedad, gobierno e iniciativa privada para contrarrestar la realidad que vivimos.

México cumplió sus 207 años, no somos unos niños que no sabemos gobernarnos, hemos demostrado que somos un país que invierte su energía y pasión para derrotar al enemigo, no importa de qué continente venga. Ahora el maldito enemigo es interno, es ponernos de acuerdo y sacar adelante la casta para que ninguno que siendo mexicano, nos avergüence por su actuar a los demás. #NiUnaMenos

