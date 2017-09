Miguel Ángel Ochoa dirigirá al PVEM en Armería

Infoecos/Armería

Miguel Ángel Ochoa Palomino tomó protesta como presidente del Comité Municipal del Partido Verde, ante la presencia de militantes, simpatizantes y del dirigente estatal de este partido, Virgilio Mendoza Amezcua, así como del alcalde Ernesto Márquez Guerrero.

En su discurso, el nuevo dirigente del Partido Verde en el municipio admitió que es un gran reto el que asume, señalando que el primer compromiso que se trazó la nueva dirigencia es retener la Presidencia Municipal “y ser un partido protagonista en el 2018” (sic).

Respeto a las fricciones con la directiva anterior de este partido, y ante las inconformidades que se tienen por la elección de la nueva dirigencia, Ochoa Palomino aclaró que la anterior dirigencia no terminó su periodo, “pero somos un partido abierto al diálogo, no nos vamos a cerrar, todos son militantes y porque no hablar con ellos para abrir el partido y que ellos sean parte de este proyecto.”

Por su parte, el reciente nombrado dirigente estatal del Partido Verde, Virgilio Mendoza Amezcua, adelantó que en Armería “seguiremos siendo gobierno sin lugar a dudas, es el objetivo, y tendremos que cerrar filas para buscar cómo el armeritense se sienta satisfecho, se sienta complacido con las políticas públicas que el gobierno de Ernesto Márquez está llevando a cabo aquí en Armería”.

Ante posible alianza en el próximo proceso electoral con el PRI, Virgilio Mendoza dijo que si en su momento hay acuerdos políticos que beneficien a Armería, “ojo, que beneficien a Armería, eso es el objetivo; la política se hace para beneficiar al pueblo y en esa tesitura se logran empatar los objetivos comunes para que Armería le vaya mejor. Quien decidirá serán los armeritenses, quienes decidirán serán los militantes del Partido Verde aquí en Armería y obviamente con quien tenga la voluntad política de conseguir acuerdos para que a Armería le vaya mejor.

“Y todo como se ha llevado en la historia ha sido el PRI, pero ellos están haciendo su tarea y nosotros estamos haciendo la nuestra, y si en los tiempos que marca la ley hay acuerdos, podremos ir (en alianza), siempre y cuando sea en beneficio de los armeritenses, y si no, pues como se hizo en la elección pasada: cada quien por su lado”.

Comentarios