Se disculpa Osvaldo Martínez con la afición de Cruz Azul

Al igual que su compañero Jonathan Rodríguez, el paraguayo Osvaldo Martínez pidió disculpas a la afición de Cruz Azul por las provocaciones del pasado sábado, explicando que solo fue un momento de calentura que no se volverá a repetir.

“Pido disculpas a toda la gente del Cruz Azul, saber que fue un momento de calentura nada más, pero también tienen que ver las cosas que nos estaban tirando. Eso obviamente puede en cualquier momento agredir a un jugador, es peligroso. Nosotros, más allá de eso, siempre fuimos un equipo muy disciplinado, no nos metemos con el árbitro”, explicó.

Martínez señaló además que la experiencia del sábado sirvió para entender que no deben meterse con el trabajo arbitral.

“Lo del sábado esperemos que sea un ejemplo para nosotros, de que no debemos meternos con el árbitro, de que tenemos que dedicarnos a jugar y ser ejemplo para todos los niños, para todas las familias que van a la cancha y las que nos ven en casa”, declaró el guaraní.

Sin embargo, manifestó que algunas decisiones del sábado no terminaron de comprenderlas, como la expulsión a Jorge Sánchez, por lo que espera que la Comisión Disciplinaría juzgue de mejor manera a sus compañeros.

“Quieras o no, las decisiones del arbitraje fueron injustas con nosotros y eso nos sacó prácticamente del partido. Para nosotros, la primera tarjeta amarilla de Jorge (Sánchez) no la merecía. Esas cuestiones nosotros no las comprendemos, pero ya dejamos a criterio de la Comisión si fueron injustos o no con nosotros en las expulsiones”, finalizó.

Comentarios