Ciria Salazar rinde primer informe al frente de la FEUC

La FEUC abona a la institución con su fuerza y compromiso, en el camino de la responsabilidad social: Rector

Infoecos/Colima

La FEUC “es el lugar donde los egresados pueden proponer, crear, ser escuchados; donde las cosas pueden y van a suceder. Ser universitario es ser FEUC, ser universitario es llevar el orgullo de pertenecer a la institución que nos formó y darnos a la sociedad a la que nos debemos”.

Ciria Margarita Salazar, presidenta de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima (FEUC), aseguró lo anterior al rendir su primer informe de labores al frente de este organismo (que además celebró sus 32 años de vida), en un evento encabezado por Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno, en representación de José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado y por el rector José Eduardo Hernández Nava.

Salazar destacó que la FEUC “es un pilar fundamental para la trascendencia de la Casa de Estudios y una puerta para el reencuentro y desarrollo de quienes egresan, de sus familias y comunidades”.

La FEUC, informó, cuenta con más de 10 mil 300 integrantes, 15 asociaciones de egresados vigentes, tres comités renovados y una delegación foránea. Sobre lo realizado durante el año, destacó la primera entrega de becas José Eduardo Hernández Nava, en conjunto con la Fundación Ucol, así como 146 becas entregadas con un monto superior a los 400 mil pesos.

En este sentido, agradeció al rector por el impulso que le ha dado a la FEUC, “por su confianza, guía y apoyo en el camino”. También hizo lo propio con el gobernador Ignacio Peralta “por su liderazgo” y a los miembros del Comité y del equipo FEUC.

Antes de dar su discurso, el rector Eduardo Hernández pidió un minuto de silencio por las víctimas del sismo ocurrido el martes, y dijo que la UdeC no solo se sumaba a los tres días de duelo nacional decretados por el gobierno federal, sino que además lanzaba una nueva colecta de insumos para apoyar a los afectados por el reciente sismo.

Sobre el informe que dio Ciria Salazar, Hernández Nava destacó que éste “nos confirma que el funcionamiento de nuestra casa de estudios está ligado a la relación con sus miembros y a su intervención con el entorno social”.

Además, hizo notar que las actividades realizadas por la FEUC están alineadas al Programa de Gobierno Universitario, por lo cual felicitó a la dirigente de este organismo: “La FEUC abona, con su fuerza y compromiso –añadió– a la institución educativa en el camino de la responsabilidad social”.

Para Hernández Nava, “ésta es la fuerza académica de la FEUC renovada y fuerte, con las ideas centrales de estimular y propiciar la superación constante de quienes pasaron y concluyeron sus estudios en las aulas de la UdeC, así como de defender el derecho a la autonomía y propiciar el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la institución”.

Por último, el rector refrendó su compromiso “de ser un aliado de los egresados de la Universidad de Colima”.

En su turno, Arnoldo Ochoa felicitó a la FEUC “por sus 32 años de creación y su magnífico trabajo durante generaciones”. Además, agregó, “es un gusto atestiguar que durante todos estos años la FEUC ha cumplido con su propósito: ‘Que los egresados sigan vinculados con su Alma Máter y que se pueda crear una comunidad universitaria más allá de las aulas’”.

Lo anterior, continuó, se logra con acciones como brigadas, eventos culturales, diplomados, convenios y becas; “la presencia de la comunidad universitaria en la sociedad colimense es muy importante, consistente y muy reconocida”, enfatizó.

“La UdeC –aseguró– es una gran institución gracias a la unidad, que es su fortaleza y su timón esencial para consolidarla en lo que le compete: la difusión de la cultura, la investigación y en lo académico”. Asimismo, dijo para terminar, “tenemos una magnífica Federación de Egresados y una Universidad que entiende su compromiso con la sociedad colimense”.

También estuvieron en el desayuno Christian Torres Ortiz, secretario general de la UdeC; Alicia López, directora general del Cedefu; Luis Enrique Zamorano, secretario general del SUTUC; Joel Nino, presidente de la FEC; Marcelino Bazán, presidente de los pensionados y jubilados; Guillermina Araiza, presidenta de la ACU y Francisco Zaragoza, presidente de la Fundación Ucol.

Otros invitados fueron los ex rectores Carlos Salazar y Arturo Cedillo, además de los ex presidentes y la ex presidenta de la FEUC: Miguel Chávez, Carlos Garibay y Vianey Amezcua.

