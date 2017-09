Cuestión de Enfoque: ¡Sobre aviso no hay engaño!

“La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad”. Le Corbusier

Después de la terrible tragedia que se vive en la Ciudad de México, rescato lo declarado recientemente por el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur), José de Jesús Sánchez Romo, y que aquí transcribo de manera textual: “Edificios, entre ellos viviendas, que han sufrido daños y que solo fueron parchados y no reestructurados, corren el riesgo de colapsar con un nuevo sismo”.

Sánchez Romo indicó que tras los movimientos telúricos de 1985, 1995 y 2003, se tomaron las previsiones necesarias para modificar los reglamentos de construcción, incluso en el último (2003), que fue de magnitud similar al reciente de Oaxaca, no se tuvo el número de víctimas que lamentablemente han ocurrido en el sureste.

“Todo tiene que ver con el sistema constructivo, reglamentos de construcción y la debida implementación de ellos; estamos preparados como sociedad, tenemos muy buenos reglamentos, yo dijera que un poco exagerados, pero más vale prevenir”, señaló Sánchez Romo.

En el caso de los edificios públicos no hay riesgo, pero “sí sé de algunas edificaciones que luego de que pasó el temor del temblor de 2003, solo las parcharon, por lo que tal vez esas sí estén en riesgo, pero son edificios privados, hasta donde tengo entendido, en los públicos no hay problema”.

Para el titular de la Seidur, cuando se hicieron esas edificaciones la mayoría eran de adobe y fueron las más afectadas, mientras que a las de interés social no les pasó nada porque fueron construidas con las especificaciones de los reglamentos modificados tras el sismo del 9 de octubre de 1995, que alcanzó una magnitud de 8,0. El epicentro se localizó en la costa de Colima y causó la muerte de 49 personas y miles de damnificados.

Después de ese temblor, aseguró, todos los ayuntamientos tomaron medidas al respecto, todos los colegios de ingenieros y arquitectos actuaron debidamente, y por ello se tienen buenos reglamentos de construcción.

Refirió Sánchez Romo que cada edificación con riesgos debe recibir un tratamiento diferente.

“En su momento se hicieron los dictámenes de algunos edificios, incluso algunos se podían reparar, pero la gente decidió demoler. La mayoría de ellos tienen remedio, se pueden reestructurar, solo hay que ver el costo. No considero que haya edificios públicos en riesgo, los privados habrá que revisarlos pero es facultad del municipio, que tampoco se pueden meter a una casa a revisarla, es a petición del propietario, ahí vemos un poco el riesgo de lo que pasó en 1995 y no se atendió adecuadamente después”.

Finalmente, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano comentó que no se tiene gente detectada que pudiera estar en riesgo; “como ciudadano vi algunas casas que se dañaron, que parcharon y que no reestructuraron, pero no puedo dar un dictamen al respeto. Los especialistas del Colegio de Ingenieros pueden acudir, en la Seidur tenemos ingenieros y tenemos la manera de intervenir, pero no la facultad jurídica en las cosas privadas”.

¡Si le creemos al titular de la Seidur, José de Jesús Sánchez Romo, parecería que Colima y nosotros, los colimenses, no corremos ningún riesgo! ¡Considero que aun así, debemos como familia, tener nuestro propio plan de protección civil y sobre todo, exigir una revisión minuciosa de las construcciones que a simple vista, se observan dañadas o lastimadas! ¡Me parece que después de la terrible tragedia que hemos visto en la Ciudad de México, en nuestro estado de Colima es mejor, prevenir! ¡Sobre aviso, no hay engaño! Cuestión de Enfoque.

