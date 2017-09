Frida Sofía nunca existió

Después del terrible sismo que cimbró el pasado martes, 19 de septiembre, al centro del país, uno de los lugares afectados donde más atención se ha centrado es en el Colegio Enrique Rébsamen debido a que en ese lugar murieron 19 niños, además de que aún se tiene la esperanza de encontrar a unos cuatro más, según datos de rescatistas.

Sin embargo, en las últimas horas, una niña entre los escombros se transformó en un símbolo de esperanza y fuerza para los rescatistas, militares y voluntarios que se encuentran en el colegio, de hecho su supuesto nombre, “Frida Sofía”, se convirtió en tendencia en redes sociales.

Después de esperar a que Frida Sofía saliera con vida dentro de los escombros, tras más de 24 horas de no lograr su rescate su caso comenzó a generar incertidumbre.

Este jueves, el subsecretario de Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, descartó que exista una niña llamada Frida Sofía atrapada entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen, en una entrevista en vivo dada a todos los medios nacionales en el sitio del rescate.

En un breve mensaje que ofreció a las 14:01 horas, Sarmiento Beltrán también aclaró que no existió en ese punto una menor llamada Frida Sofía atrapada. “Queremos puntualizar que con la versión que se sacó del nombre de una niña no tenemos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión y creemos… No creemos, estamos seguros que no fue una realidad”.

“Se corroboró con Educación Pública, con Delegación y con la escuela, y todos la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en hospital, y otros están su casa”.

Comentarios