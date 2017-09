Pena de Muerte a Asesinos y Violadores

Ya basta de tantas muertes violentas a mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, me uno a la indignación nacional por la muerte de Mara Castilla, la joven violada y asesinada por un chofer de taxi tipo Uber en la ciudad de Puebla, ¿hasta cuándo tendremos autoridades de Procuración de Justicia eficiente y capaces de realizar la investigación criminal necesaria para castigar al culpable? ¿Acaso será el crimen de Mara una estadística más para aumentar la impunidad y demostrar la incapacidad de las autoridades?

Los mexicanos estamos hartos por la falta de una mínima eficiencia en el castigo a delincuentes sexuales, asesinos, defraudadores y mucho más fauna criminal que a sus anchas comete delitos del fuero común y federal, a diario escuchamos el mensaje en los medios de la preocupación de las autoridades federales y estatales por combatir el crimen y la impunidad, y seguimos igual o peor, mientras que Peña Nieto está preocupado por el aplauso de los bueno del gobierno, debería preocuparse de los malo del gobierno, como lo es la carencia de justicia a las víctimas del 98% de los delitos que no tienen castigo y le dan pauta a los delincuentes a seguir cometiendo delitos al amparo de la autoridad incompetente.

A Mara la mató un delincuente vil y cobarde que abusó de una víctima indefensa, pero también la mató la impunidad propiciada por las policías nacionales de los tres niveles de Gobierno, quienes con su incapacidad, no encuentran las pruebas suficientes para refundir en la cárcel a los malhechores ¿Hasta cuándo terminará la impunidad? Es una incertidumbre de todos los mexicanos, pero debe aplicarse la pena de muerte a violadores asesinos que cometen ese tipo de crímenes y siguen tan campantes para seguir cometiendo delitos, como el taxista poblano asesino que tiene cuentas pendientes con la justicia y, sin embargo, le fue otorgada la declaratoria de no antecedentes penales por las autoridades corruptas de la Procuraduría poblana y, ¿qué me dice estimado lector de la empresa que mandó al taxista asesino? También ellos son culpables de la muerte de Mara y debe terminar el mito de la seguridad en el uso de taxis tipo Uber.

Las autoridades superiores del país también tienen algo de culpa en la muerte de Mara, me refiero al presidente de la República, secretario de Gobernación, gobernadores, presidentes municipales, procuradores federal y estatales, ellos no han sido capaces en los últimos 15 años de limpiar los cuerpos policiacos y prepararlos para combatir al crimen, a pesar de las grandes cantidades de gasto público dedicado al combate del crimen, continúa la corrupción en las corporaciones policiacas en los tres niveles de Gobierno, y el Estado mexicano es omiso en el cumplimiento de su responsabilidad de procurar la justicia a las víctimas, la cifra es contundente y acusadora a partir de la impunidad del de más del 95% de los delitos cometidos, o sea, cualquier delincuente tiene un 95% de probabilidades de quedar impune al cometer cualquier delito.

También todos los mexicanos tenemos algo de culpa por el asesinato de Mara, me refiero estimado lector a la indiferencia demostrada por todos cuando sabemos de la incapacidad del gobierno para combatir al crimen y, sin embargo, seguimos aplaudiendo a los culpables indirectos de semejante atrocidad como lo es la impunidad por los crímenes cometidos, ¿hasta cuándo tendremos todos la indignación necesaria para exigir responsabilidades públicas a las autoridades que no cumplen con su obligación de castigar a los culpables? ¿Seguiremos esperando hasta cuando sea necesario para hacer la condena social a los culpables indirectos? Ya es tiempo de acabar con tanta impunidad.

NOTAS CORTAS

Se está tardando el secretario de Educación del Gobierno estatal en presentar su renuncia para evitar mayores perjuicios a la estabilidad política estatal y en consecuencia al gobierno de Nacho Peralta.

