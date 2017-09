Perspectiva: Yulenny Cortés León se aleja su reelección

A la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, se le esfuma cada día la posibilidad de reelegirse al cargo que ostenta, pues constantemente es criticada por la mala actitud que tiene para solucionar los problemas que aquejan a la población, principalmente, el sinfín de baches en las calles y que no son atendidos con la prontitud requerida, por la dependencia municipal correspondiente.

El diputado local panista Riult Rivera Gutiérrez mencionó que la presidenta de Villa de Álvarez le ha fallado a la población; según se lo mencionaron muchos villalvarences en recorridos que hace en ese municipio, inclusive, le han comentado lo difícil que es acercarse a la alcaldesa. Señaló que él, junto con otros miembros de su partido, actúa diferente, y prefiere estar lo más cerca de la ciudadanía.

Por su parte, Felipe Cruz expresó que la población de Villa de Álvarez se encuentra molesta con Yulenny, pues ella hizo un compromiso y al parecer lo olvidó, y por lo tanto, no está cumpliendo con la ciudadanía.

Queda a deber Yulenny Cortés a los habitantes del municipio que dirige, según lo afirmó Jaime Sotelo, pues quedó como compromiso investigar a Enrique Rojas y no lo hizo, por lo que se convirtió en cómplice. Sigue aislada de los que la llevaron al cargo.

Hace unos días, el último asuntito es con relación a la seguridad pública, pues agentes de esa dirección trataron con lujo de violencia a la señora Virginia Ríos, quien afirma que fue bajada con lujo de violencia de su automóvil y la tiraron al suelo, la humillaron, la patearon, la amenazaron y esposaron por una falta administrativa, junto con su esposo, que también se lo llevaron y para salir les cobraron 600 pesos, según lo afirma la señora Virginia Ríos en diferentes medios.

Pues tal parece que la prepotencia de sus agentes, según lo declara la señora Virginia, está a la orden del día, sin que haya alguien que pueda mejorar el buen actuar de esa institución pública, cuyos miembros que se jactan de ser los que velan por la seguridad de la ciudadanía, pues a veces actúan irracionalmente, sin jefe, o como si la presidenta municipal estuviera pintada, es una situación lamentable.

De ahí, la alcaldesa debe hacer un análisis autocrítico de su función como cabeza del gobierno municipal para analizar sus errores y sus aciertos, ponderando y corrigiendo los primeros porque así como va, reitero, no tiene posibilidades de que la gente la apoye para otro periodo, porque ha sido insensible a los problemas que se suscitan en el municipio. Y si bien ha habido aciertos, éstos han sido menores, pues no ha podido revertir la deficiente administración de Enrique Rojas, éste salió a deber mucho a los villalvarences; pero eso no fue obstáculo para que lo nombraran delegado especial de la CNOP en Colima, en virtud de que con ese cargo se va perfilando a otro puesto de elección popular. Sin embargo, serán los propios ciudadanos quienes valoren la actuación de Enrique Rojas y la actuación de Yulenny Cortés para que en las urnas o bien reeligen a la presidenta o votan por otra opción partidista. ¿Estarán de acuerdo conmigo?

RETAZO

De otros asuntos, la agraviada Virginia Ríos, aparte de presentar denuncia penal, también presentó una queja ante la comisión de los derechos humanos, pues será esta dependencia quien haga una investigación a fondo del problema suscitado entre la señora antes mencionada y agentes de Seguridad Pública de Vila de Álvarez… no atender esta clase de problemas va en contra de la forma de actuar de un presidente municipal, quien, para manejar los asuntos en una administración, se debe tener tacto político y hacer una investigación a fondo de acciones como éstas, porque la gente las analiza y saca sus propis conclusiones, y los califica como políticos insensibles. Yulenny tiene la palabra. Es todo por hoy.

