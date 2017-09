Políticamente Incorrecto: Estemos Unidos Mexicanos

Esta es la realidad, así de fuerte, así de contundente. Esta vez no puedes darle scroll up o scroll down para escapar de ella. De poco servirá bloquear los comentarios que no te agradan, bloquear a las personas que no coinciden ideológicamente contigo o esconderte en el anonimato para insultar. Esta es la realidad y nos golpea en la cara para reaccionar ante la tragedia nacional.

Sin tanta distancia entre Chiapas y Oaxaca, hoy la Ciudad de México y Morelos se encuentran entre ruinas. La tragedia nos ha unido de nuevo, nos ha permitido demostrar que México es más grande que sus adversidades, más grande que sus conflictos ideológicos, más grande que sus caudillos, que sus políticos e incluso que sus instalaciones. Cuando la emergencia sobrepasa a nuestras autoridades, ahí están las manos de este pueblo que está dispuesto a dar lo que no tiene y hasta la vida misma para ayudar a otro mexicano.

Entre los escombros no tenemos religiones, credos, partidos, ideologías y clases sociales. Entre los escombros el dolor, la desolación, el sufrimiento, la desdicha y la pena se sufren igual, pero también igual se vive la esperanza y se revive la fe. No hay distingos, todas las vidas cuentan, todos los mexicanos somos uno mismo, un pueblo dolido y que en su dolor llega la desgracia, pero mano con mano siempre se levanta.

El centro de nuestra nación se nos cae a pedazos, no es momento de señalar culpables pero la pestilencia de la corrupción se entremezcla con el olor a sangre y polvo; ya nos veremos las caras, ya habrá momento de señalar culpables y no dejar esta atrocidad impune. Por lo pronto, son momentos de estar unidos, de extender la mano, de ayudar sin preguntar. México nos necesita a todos, a los que lo amamos, a los que les duele México, a los que lo extrañan a la distancia, a los que están desesperados, a los confundidos, a los buenos samaritanos, a los que están a favor de algo, también a los que están en contra. Hoy no se trata de encontrarnos diferencias, sino usar nuestras coincidencias para demostrar el amor por nuestro pueblo.

La realidad nos golpeó duro, ahí en donde nos creíamos invencibles. La realidad nos recordó de la manera más sombría que debemos estar unidos mexicanos. Esta vez de poco sirve llorar al ver videos emotivos, da nada sirve tu like, de poco sirve tu hashtag… ¿Quieres ayudar? Salte de tu realidad virtual, de tu burbuja de confort y de tu espacio seguro, enfréntate como todos a esta terrible realidad, ayuda con lo que puedas, si puedes donar pues dona, si puedes asistir asiste, si puedes rescatar rescata, si puedes curar cura, si puedes abrir tu corazón ábrelo, pues México necesita saberse amado, necesita que le demostremos lo mucho que lo amamos, necesita de ti, de mí y de todos, de todos juntos.

México, te volverás a levantar, tengo la certeza de que te vas a levantar porque cientos de miles de manos estamos ayudando a levantarte. Pueblo de México creo en ti.

Comentarios