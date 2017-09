Baúles: Crónica de unas horas de septiembre

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Todo transcurre con la rapidez donde la naturaleza ordena y manda. De pie, veo cómo comensales, meseros y cocineros se dirigen brusca y desordenadamente a las dos puertas de cristales. Esta cafetería es como una cueva. Bajo el piso hay una o dos plantas: un lobby y un estacionamiento; hacia arriba, el piso que lleva al nivel de suelo y cuatro pisos más que se yerguen con sus grandes muros marrón. Me veo solo, de pie, con el vaso de café en mi mano derecha. Impone la mole de concreto, cristalería y muebles en su vientre; pero impone más la sorprendente naturaleza que la mueve. Vacilo una, dos, tres veces. El tiempo es borrado por la madre tierra. Es un tiempo con olor a eternidad. Dudo en dirigirme a las puertas de cristal, pero el piso con su caprichoso oleaje me regresa al mismo sitio. Miro hacia arriba y los muros están meciéndose con una voz ronca.

Busco un punto para ubicar el “triángulo de la vida”; pero solo hay mesas y sillas ligeras. ¡Imposible acurrucarme para esperar el desenlace y aspirar a una leve esperanza! Me resigno. En ningún momento me invade el temor a la muerte. Si los muros han de venirse abajo, y si el piso ha de hundirse a mis pies: que así sea.

La madre tierra ha cedido un tanto, o un todo, aunque no estoy seguro. Como puedo, camino hacia una de las puertas de cristal y me dirijo a la escalera en sentido circular que conduce al pasillo de descanso, paralelo al suelo; mientras lo hago alcanzo a observar con el rabillo del ojo a un hombre encorbatado, seguramente extraviado, en ese momento está entrando por la otra amplia puerta de cristal a la cueva de donde vengo. Me dirijo por el corredor que antes del terremoto recorrí, hasta llegar a la explanada central donde incontables almas nos reconocemos mortales. Entre estos mortales veo personajes de la política nacional que no tienen trayectoria de humildad.

Vendrán entre dos y tres horas para que se normalice el sistema de comunicación por celular. En tanto, la angustia por saber que los seres queridos de Colima y Guadalajara están bien; pesadilla que cierra su último círculo con un celular sin carga. Pasan de las cinco de la tarde cuando me veo por la Calzada de Tlalpan, con miles de personas en peregrinaje obligado y edificios acordonados en el área de banqueta. Dos cuadras antes del Metro San Antonio Abad está obstruido el paso, por cuerpos de Protección Civil que desvían automovilistas y peatones: hay un enorme edificio blanco, de construcción horizontal, que ha colapsado y el tercer piso fue borrado por las plantas superiores.

Llego al edificio del departamento donde me hospedo. No hay servicios de electricidad y telefonía. Vecinos son cronistas de la tragedia. Aluden a una escuela que lleva el nombre de Rébsamen, donde hay víctimas mortales. Recuerdo, entonces, que Rébsamen fue mencionado en tribuna, hace escasos meses, cuando María Luisa Beltrán presentó la iniciativa con proyecto de decreto para que el nombre del colimense Gregorio Torres Quintero fuera colocado en letras de otro en el muro de honor de San Lázaro. Rébsamen, de origen suizo y avecindado en México fue el otro gran educador contemporáneo del maestro colimense del método onomatopéyico. La escuela de ambos hizo historia en nuestro país, durante casi todo el siglo XX. ¿En qué letras se quedaron los pequeños desaparecidos tras los escombros, cuando los muros de esta escuela de educación básica dio paso a los gruñidos de la tierra?

Entro a mi departamento y ahora me torturan los muros marrón de la cafetería, la canción de Morrison y el perrito asesinado por un tipejo mal nacido al volante.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

¡APOYAR! Todo lo que se pueda apoyar, con las colectas para damnificados, siempre será bienvenido. No es tiempo de escatimar esfuerzo de quien fuere. El objetivo es la emergencia. Desde este espacio: muchas gracias a quienes han estado expresando su solidaridad por nuestros hermanos víctimas de los dos terremotos de septiembre 7 y 19.

