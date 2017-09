MicroOpinión

Ayer me contactaron unos amigos colimenses que tienen un par de meses viviendo en Morelos, me comentan que allá la situación es crítica, pues los apoyos recibidos son mínimos. Los invito a no solo ver a la CDMX, Morelos y Puebla están sufriendo y necesitan de nosotros. Señores, señoras políticas y funcionarios públicos, súmense a los esfuerzos donando un poquito de lo que tienen, su pueblo se los agradecerá.

