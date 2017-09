Atracadero de Sombras: Pensiones de la ignominia

ÚLTIMA DE TRES PARTES

Volvamos, luego de una imprescindible carátula de la desfachatez, a la retahíla alrededor de las pensiones de vibrante esplendidez.

Los cuatro beneficiarios dichos, enseguida de corroborarse sus mandatos respectivos como gobernantes ineficaces, populistas, demagogos e injuriosos, ante el juicio popular severo y el mío propio igual de severo, resultan reprobados de cara a la nación. Peña, desde ahora, ya debe estar incluido en esa lista de la nada gratificante ignominia, donde los cinco, por igual, nos han legado la fugacidad grisácea de sus funciones, sumergidas en su desastrosa intrascendencia.

Después de todo, dichas asignaciones suntuarias resultan naturalmente inmerecidas, oprobiosas e injustas y, aparte, de una merma fortísima e histórica para el erario público, vía nuestros bolsillos. Ya es tiempo de que triunfe el raciocinio de la sociedad. Ya es tiempo de que, vía el contrapeso legislativo que en verdad nos convenza, se vote unánimemente en un plebiscito impostergable, para que tales fortunas dejen de regodearse en las cuentas bancarias de unos desvalijadores de oficio, emperifollados cada uno con el vitalicio orgullo de su diploma presidencial.

CONTUBERNIO ¿ENMASCARADO?

¿Qué le pasa a ese señor Córdoba? ¿Está enfermo de la cabeza, padece idiotez o, percibido el axiomático sesgo, acapara la peste del contubernio vía la infección del poder que contagia, siendo parte él mismo de esa maraña pervertida fincada institucionalmente? No es posible que, siendo un supuesto árbitro autónomo donde en las urnas se vota y se gana o se pierde democráticamente, supuestamente también, haya tenido el descaro de ordenar la cantidad de dinero reciente a los partidos políticos que, en todo nuestro país, parece retumbar en el seno profundo de la impotencia popular. Congratulándose él a la vez, con todos los partidos políticos, los cuales, sabemos, unos funcionan como empresas corporativas financieras y otros como organismos cuyas atribuciones no son otra cosa que los trafiques particulares de sus dirigentes. ¿Qué le pasa a ese señor Córdoba? ¿De dónde entonces debemos agarrarnos para salvar esta democracia (la más cara del mundo) irrisoria, adefesia, burlona, si desde el mismo seno de un INE marioneta se abren las compuertas para dar pauta a esos dispendios corrompidos? ¿Qué le pasa señor Córdoba? Pasa que usted es un cómplice. Cómplice y sumiso, por ejemplo, en las recientes elecciones del Estado de México. ¿Alguien en esta nación, que crea en las distinciones verdaderamente democráticas, tendrá alguna duda al respecto? Usted desde hace tiempo, tendría que haber renunciado a su puesto, por la única razón de que, en absoluto estado de ebriedad, ofendió la dignidad de la raza étnica mexicana. Pero ahí siguió y seguirá servilmente encajando en ese negocio que se llama política. Yo no sé si aún afortunadamente viva su padre, señor Córdoba. Él, un intelectual limpio, académico honesto y ejemplar, defensor aparte de los desarraigados, fue mi maestro en el aula universitaria de la UNAM. Él, por supuesto, merece todos mis respetos. Usted, señor Córdoba, desde esta ciudad nombrada de las palmeras, merece mi máxima patada, ahí mero donde deberá dolerle al sentarse, sin pena ni gloria, en el borde del Precipicio de los Impostores. Sobra decir, que usted a su padre no le llega… ni a un mínimo suspiro de su vasta honorabilidad.

SEPTIEMBRE 19, 2017, MEDIODÍA

Resquebrajados están mis alientos cardiacos ante el pavoroso sacudimiento desde la entraña del fango mexica. Comparto el desconsuelo con el recuerdo: dos terremotos colimotecos sepultaron antaño dos hogares respectivos donde existieron mis respiraciones durante dos temporadas vitales fecundadas por la alegría. Luego, intempestivamente, el dolor entre la bruma de polvo. Luego el grito escalofriante ante las olas de tierra. Luego nada. Solo dos llaves que jamás abrirían esas dos puertas inexistentes.

POSDATA

Murió Víctor Cárdenas. Burócrata cultural institucional toda su vida. Por tanto, en nuestro terruño, poeta institucionalizado vitaliciamente. En paz descanse.

