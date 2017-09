Gobernador impulsa a mujer a alcanzar el autoempleo

Al acudir al Encuentro Ciudadano en Coquimatlán, Susana Elizabeth Acevedo obtuvo el apoyo del Gobierno del Estado para iniciar su propio negocio, con lo cual sustentará a sus dos hijos

Infoecos/Colima

En el marco del Noveno Encuentro Ciudadano, llevado a cabo en el municipio de Coquimatlán, el gobernador José Ignacio Peralta se comprometió en apoyar a una mujer, ama de casa, a auto emplearse para sacar adelante a sus dos hijos.

Susana Elizabeth Acevedo Pulido, de 29 años, asistió a este encuentro que tuvo el gobernador con los coquimatlenses, y le solicitó apoyo para poder iniciar un negocio de comida y obtener así el sustento para sus dos hijos.

“Vine a pedirle apoyo al gobernador Nacho Peralta para sacar a mis hijos adelante, mi visión es ser una chef y me siento muy orgullosa y motivada porque no me esperaba esta respuesta del gobernador tan buena”, expresó, luego de ser entrevistada al respecto.

Susana Elizabeth añadió que también recibió una respuesta positiva a la solicitud de beca para sus dos menores, así como apoyo para viajar a Armería a ver a su madre, a quien tiene un año que no la ha podido visitar.

Finalmente, la señora Acevedo Pulido mencionó que estos encuentros con la población le dan mucho gusto y le pidió a Nacho Peralta que siga cerca de la gente, ya que con ello -dijo-, las personas lo seguirán a donde quiera que vaya por el trato que les da.

En la Casa de la Cultura del municipio de Coquimatlán, el titular del Ejecutivo atendió de manera personal 60 casos; mientras que los titulares de las secretarías brindaron atención a 99 asuntos, y el alcalde municipal y su Cabildo 45 fichas.

