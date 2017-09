PAN destinará 50 % de recursos de campaña a damnificados

La dirigencia nacional del PAN informó que el partido destinará al menos 50 % de recursos para campaña a la ayuda de damnificados por los temblores del 7 y 19 de septiembre en México.

Además, decidió renunciar a la totalidad de la pauta en radio y televisión durante el tiempo que dure la contingencia para que se pueda utilizar para transmitir mensajes de ayuda.

Propuso, también, una cirugía mayor al presupuesto de egresos para reducir todos los gastos “superfluos” en el Gobierno.

“Los partidos tenemos que hacer lo que nos exigió la sociedad, ya he dado instrucciones para iniciarlo de inmediato, pero no lo debemos andar promocionando, porque los brigadistas, socorristas y voluntarios que de veras están arriesgando su vida no están haciendo promoción de su trabajo”, explicó Ricardo Anaya, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de un comunicado, explicó que el PAN entregará, por lo menos, el equivalente al 50 % del fondo de campaña, porque es dinero no propiedad del partido, sino de los ciudadanos.

Pidió que los recursos sean administrados y vigilados por la Comisión de Reconstrucción propuesta por el historiador Enrique Krauze, para que el dinero llegue verdaderamente a la gente que lo necesita: “Lo que no puede pasar es que políticos corruptos se vayan a robar ese dinero ante la magnitud de la tragedia.”

También, agregó, el PAN renunciará al 100 % de su pauta en radio y televisión para que estos tiempos se ocupen para transmitir mensajes que ayuden a la sociedad.

Anaya Cortés aseveró que con el dinero de los partidos no es suficiente, ya que no llega ni al 1 % del presupuesto nacional, por lo que es necesaria una cirugía mayor al presupuesto del próximo año.

