Decreto: Juárez presidente constitucional

SEGUNDA DE DOS PARTES

Decíamos… En el Archivo Histórico del Estado de Colima se resguardan documentos importantes para la historia del estado y la nación mexicana. Hemos retomado tres y se han transcrito algunos fragmentos, respetando el original, “sic” (sic erat scriptum -así fue escrito). Gracias a quienes laboran en el AHEC, bajo la dirección de Claudia Alejandra Velázquez García.

Expresamos que un documento no debe ser interpretado literalmente, al pie de la letra, esto sería incorrecto; el lenguaje va cambiando con el tiempo y se pueden cometer errores al interpretarlo, sea por la letra o la ortografía y sintaxis. Además requiere del análisis del discurso, siempre acorde al contexto temporal y geográfico.

En un documento, el presidente de la Junta Patriótica de Colima escribe que “la Junta tiene el honor de dirigirse a él júbilo indecibles con que todos los Colimenses han recibido la feliz noticia de la entrada á la capital del digno jefe de la nación, cuyo hecho inmoviliza el completo triunfo de la Independencia y de la libertad de Méjico. Colima espera que el 15 de julio de 1867 sea el principio de una era de paz y de felicidad para nuestra amada república, y que depurado con la pasada guerra, el gran partido liberal y nacional se conservará unido, sin enemigo que temer, y librando de nuevas convulsiones y trastornos del país.” (sic)

Veamos “inmoviliza” y preguntamos ¿Acaso se detuvo el proceso de independencia? Por supuesto que no ¡México es independiente! En el contexto se entiende que ha concluido el proceso de independencia. El texto patentiza que se habían vivido condiciones precarias y duras situaciones por la guerra y quien escribe, tiene la convicción de que de ese momento en adelante, el país recobrará la tranquilidad, pues subraya “…la necesidad de la paz, y del respeto á la ley, que es el medio de obtenerla, Que el respeto á la ley exista, y el país este salvado.” (sic)

El último párrafo es una alabanza a Benito Juárez: “Por la virtudes cívicas y el ardiente patriotismo de Ud. coronada con éxito completo a una entrada triunfal en Méjico, dígnese Ud. aceptar, Como presidente, nuestro voto de gracias más sincero.” Firma el presidente de la Junta Patriótica de Colima y se registran nombres de integrantes: José Landeros, Francisco Gómez Palencia, Emilio García, Lucio Uribe, Ramón L. González, Francisco Javier Cueva y Miguel G. Castro, secretario (31/07/1867).

¡Benito Juárez agradece! No transcurrió ni un mes, de anotarse en tiempos de malas comunicaciones que retardaban el correo, se recibe en Colima una carta dirigida a: Sres. Don Prisciliano Castro D. José de Landero y D. Francisco Gómez Plasencia, fechada en “Méjico Agosto 19 de 1867”. A la letra dice:

“Muy estimados Sres.

Con verdadero he recibido la atenta comunicación de Uds. Fecha 31 del pasado en la que tienen la bondad de felicitarme por mi regreso a esta capital.

Lo mismo que Uds. aliento la fundada esperanza de que empezará para nuestra adorada Patria una nueva era de felicidad, hoy que terminada gloriosamente la lucha en los campos de batalla, ve la nación asegurada la tranquilidad de sus pueblos en el interior y respetada su independencia en exterior.

Quedarán las luchas, como esperan Uds. y yo también espero, reducidas exclusivamente al campo electoral, y nadie habrá que pretenda contrario en lo mas mínimo el mandato de la ley, porque la ley tendrá consigo el apoyo de la opinión que no es otra que el voto decisivo de la voluntad Nacional.

Espero como uds., que han pasado para no volver los días nefastos de las condiciones y de los tumultos; y creo que lograremos alcanzar antes de mucho, la completa reorganización del país, bajo las mismas instituciones veneradas que intentaron arrebatarnos.

No creo haber merecido con mi conducta las lisonjeras elogios, que Uds. bondadosamente me prodigan, porque no hice mas que cumplir con mi deber al hacer cuanto pude por corresponder dignamente á la confianza con que me honró el voto de la Nación.

Una vez mas antes de terminar doy a Uds. las gracias por sus felicitaciones sinceras y tenga particular satisfacción en ofrecerme de Uds. eterno amigo y S.S.L.B.J.G.M.M. Benito Juárez” (sic)

Las siglas al final, pueden significar: Seguro servidor licenciado Benito Juárez García; quedan pendientes las letras M.M. Estos tres documentos, girados entre autoridades colimenses y el Ejecutivo del Estado, Benito Pablo Juárez García, nos permiten viajar al pasado y contemplar, a través de su lectura, aquellos años de lucha y vivir el momento en que nuestros ancestros pensaban que habían construido una Nación y vendrían tiempos de paz y concordia.

mirtea@ucol.mx

Comentarios