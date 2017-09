Homilía: Respondes de tu conducta al morir

Tiramos nuestra responsabilidad conductual. Muchos, hasta la vida se quitan. Cuánto sé de esta desviada conducta: “Mi hijo, apenas tiene 18 años y es un drogadicto, ratero y hasta matón”; les pregunto: “¿Quién lo engendró?” Responden: “Yo”. Les digo: “Que te vaya bien”. Descuidamos que cada persona es responsable de lo que debe hacer; al morir daremos cuenta de nuestra actuación. Este es un error muy grande que se tiene, pero hasta es difícil decirlo, porque te dicen que estás equivocado, que te pongas a estudiar.

Tenemos el gobierno, parroquias, familias, escuelas, policía, leyes, poblaciones, comerciantes y vecinos que hacemos. Descuidamos lo que dijo Dios cuando creó a Adán y Eva: “Crezcan, multiplíquense, dominen la tierra, sométanla”. Nos dicen los poetas: “Yo fui el responsable de mi propio destino”; “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”; “Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar”; “Nada ganas con llorar”. Lo importante, es saber llegar. El gobierno que tenemos, nosotros lo pusimos, porque somos un país demócrata. Y cuánto perdemos el éxito, cuántos andan por las calles pidiendo limosna y son responsables de su conducta. He investigado en ciudades la conducta de los limosneros. Un limosnero que vivía a cuatro cuadras de mi casa, su casa donde vivía pidiendo limosna, tenía pruebas de ser el dueño, estorbaba para el otro carril de la avenida que se estaba haciendo; murió, llegó el tractor a derribarla; cuando tumbó el pretil donde comía, descubrió el tractorista la gran cantidad de monedas, oro, plata y billetes; llenó cuatro cajas, dejó su tractor y desapareció hasta de su patrón.

Muchos lectores estarán diciendo: Esto no es una homilía, sino cuentos. Es para que entiendas lo que te dice Cristo. Porque las palabras que se te dan las debes entender con el significado que Cristo estaba dando. Allí tenemos un error muy grande. Acomodamos con palabras que entregan nuestras conveniencias. Entendamos lo que Cristo nos quiere decir: Estamos en la tierra y se nos dice lo qué debemos hacer, con términos lingüísticos de su tiempo. Nos pide que actuemos como se debe, mientras estemos con vida en este mundo; que este mundo es como un terreno en el que debemos trabajar, sin caprichos ni conveniencias, sino conforme a la verdad; que al morir daremos cuentas de nuestra conducta mientras vivíamos; que Dios nos va a cumplir las promesas, sin tener en cuenta la conducta de los otros, sino la nuestra; que no debemos ser envidiosos ni flojos, sino que actuemos con equilibrio sin preocuparnos por las maldades de los otros, sino mejor veamos qué podemos darles, en cuánto los podemos ayudar: La caridad, la hermandad, el equilibrio conductual. Eso importa.

Mucho nos puede ayudar el examinarnos para ver cómo estamos en eso de la envida, la soberbia; si hay en notros ambiciones y trato convenenciero a los demás. Porque somos responsables de nuestra conducta y daremos cuentas al morir de nuestra actuación. A lo mejor te imaginas que estás bien porque estás bautizado, cazado, porque tienes un puesto importante en la sociedad, el gobierno o la iglesia; te puedes creer importante porque posees muchos bienes. Es muy importante que te examines de cómo eres con Dios y los demás. Se nos dice al morir: “Dame cuentas de tu administración, porque en delante ya no quiero que sigas administrando”. Hoy nos dice Cristo: Aquí está lo que te prometí pagarte. Entonces urge examinar la propia conducta. Tira conveniencias, ambiciones, exigencias de gustos y pagos: ¿Qué hiciste? Dios y tú, tú y los demás. Cuidado con gustos, conveniencias y caprichos. La verdad es primero.

Comentarios