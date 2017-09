Mis cuentos surgen de los sueños y de lo que escucho: Alberto Llanes

Infoecos/Colima

“Efectivamente este libro es un desmadre”, asegura Alberto Llanes tras agradecer la asistencia de sus lectores, amistades y familiares.

“Los cuentos de este libro surgen de entre el sueño, de lo que he visto, de lo que he escuchado”. La presentación a cargo de amigos, De entre sueños y perversiones es producto de un año, tiempo en el que se revisó, se corrigió y agradeció a Guillermina Cuevas, “ella es mi lectora y correctora, es increíble; de pronto uno ya no ve el error”.

Mencionó que para escribir el cuento “‘La monumental’, libro con dedicación: para Austreberto Castillo Millán (+), mi abuelo, fanático de la fiesta brava”, invirtió cuatro años. Aclaró que respeta a los animales y él asistió solo en dos ocasiones a la plaza de toros de México, para manifestar el increíble ambiente que se vive en la plaza más grande del mundo.

Hombre agradecido con sus amistades, colaboradores e instituciones, reconoció el trabajo de la Secretaría de Cultura de Colima y de la editorial Puerta Abierta.

Adelantó que junto con amigos como Oscar Chapula y otras escritoras trabajan en un libro con la temática de muertes de los famosos, entre las muertes de Isadora Duncan y de Rosario Castellanos.

Y recomendó a los jóvenes estudiantes que se animen a escribir, a leer, “ya que los mejores talleres literarios inician cuando lees a los grandes escritores como Borges o García Márquez, entre otros”.

