Solidaridad en momentos de dolor

Situaciones como estas de catástrofes como las que estamos pasando en algunos estados de México son una oportunidad para unirnos, vencer nuestro egoísmo, ayudar y ser solidarios ante el dolor de los demás. Esto es en lo grande y en lo público. Esta situación puede llevar a unirnos y ser un país más fuerte, que actúa juntos y que no solo sea cuando hay situaciones críticas, sino cuando ocurren otro tipo de injusticias en las que la unión hace la fuerza.

Pero también en nuestra vida cotidiana, cuando las cosas no son tan grandes y evidentes podemos darle la vuelta al dolor de otro y a ser solidarios en momentos difíciles. Todos evitamos el dolor de diversos modos. No queremos sufrir y estar allí donde alguien está padeciendo no nos gusta. Sin embargo la capacidad que podamos tener para ayudar y brindarnos de corazón a los demás va a transformarnos por dentro.

Lo importante no es solo ayudar en el momento crítico, sino lograr ser un apoyo para las personas a lo largo de su recuperación. La continuidad del apoyo puede generar solidaridad que sea duradera y que dé frutos para otros asuntos que no solo sea ayudar en catástrofes, sino también en la cotidianidad y que permitan un cambio de mentalidad en el que todos nos veamos como hermanos y podamos trabajar por amor y con amor en lo que hacemos, servir con amor y por amor a los que nos rodean. Es el camino para fortalecer los lazos que nos permitirán luchar contra la injusticia, el robo y la falta de equidad.

En la psicoterapia pronto descubrimos que muchas personas podrían recuperarse más rápido o resolver sus problemas si hubiera mejor disposición de la gente que tienen a su alrededor. El individualismo en el que vivimos se rompe en momentos de catástrofe, pero debería ser para siempre. Pues si todos hiciéramos más por todos, tendríamos un mundo mejor.

Lo ideal sería no solo ser solidarios en momentos críticos, sino siempre y después de pasada la emergencia. La continuidad en la generosidad del corazón, la tolerancia al dolor de otro y la nuestra, así como la capacidad para metabolizar todo ese sufrimiento, para no darle la vuelta son frutos de la madurez obtenida a través de las situaciones críticas, en macro, como ahora que es en varios lugares de nuestro país, como en micro, con mi familia de origen, mis vecinos, mi colonia, mis compañeros de trabajo, etc.

Parte de la re-forma de nuestro carácter implica el desarrollo de la generosidad, la compasión y la gratitud como frutos del dolor padecido en nuestra vida, que nos permite entender a quien sufre y tenderle la mano. De este modo, lograremos ser mejores personas, mejores ciudadanos y lograr una solidaridad cada vez mayor que nos permita no solo influir en nuestro entorno inmediato, sino llevar nuestro país a otras alturas que nos den poder a cada uno para oponernos a la injusticia, al robo, a la impunidad y al daño a nuestros semejantes por los cuales a veces no hacemos suficiente.

