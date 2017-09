PC pide evitar accidentes por equinos en vialidades

Infoecos/Tecomán

El director de Protección Civil, Moisés Marín Cárdenas, hizo un llamado a los ciudadanos propietarios de caballos o vacas, animales que han sido localizados en la vía pública y que podrían ocasionar un accidente vial.

Mencionó que este año, la dependencia a su cargo ha debido recoger alrededor de 15 caballos que deambulan en las vías del municipio y que ponen en riesgo a los automovilistas y peatones, por lo cual explicó que el protocolo marca recogerlos de manera inmediata.

“En este caso se asegura el animal y se manda a un terreno bajo resguardo de la Dirección de Policía Vial, donde el dueño debe acudir y acreditar la propiedad; por supuesto se hace acreedor a una sanción para que el animal pueda ser liberado”, explicó.

En cuanto a las capturas, dijo, se han hecho varias de éstas entre la plaza de toros conocida como La Candelaria hacia el semáforo que está en el libramiento Rubén Tello. “Nosotros desconocemos si los dueños los dejan libres o si la misma gente por hacer la travesura los desamarra, pero sí los reportan y vamos a recogerlos para evitar un accidente”.

En cuanto las vacas, señaló que éstas se han encontrado en la zona del libramiento Fernando Moreno Peña, no obstante, no las han capturado porque la gente les abre el falsete y ellas se meten a los predios. “El punto es asegurar que no causen un hecho de tránsito que hasta el momento no se ha dado”, finalizó.

