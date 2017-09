Perspectiva: Prospectos para la alcaldía de la ciudad capital

Se acerca el tiempo de que los aspirantes a los distintos puestos de elección popular anden muy saludadores y empiecen a repartir palmaditas de espalda, y otros andan vendiendo materiales de construcción a bajo precio; una forma tan peculiar en los políticos de allanar el camino hacia sus intenciones, para, llegado el momento de la repartición, si el dios del Olimpo se acuerda de ellos, ya están haciendo su trabajo para ganar adeptos a su causa.

Muchos son tan acróbatas para pasarse de un cargo a otro, que no terminan el trabajo que ostentan, cuando ya andan buscando otro. Con resultados pésimos en su actual compromiso, no sienten ni tantita pena el andarse dejando ver ante los ojos flamígeros de una sociedad que está harta de políticos malos, que solo han visto su provecho personal y han dejado de lado el interés general de un pueblo que está dispuesto votar por nuevas opciones, nuevas caras; se creen merecedores de una nueva responsabilidad, aunque, hay que decirlo, sí hay algunos muy contados que se han desempeñado bien en la función, como es el caso de Roberto Chapula de la Mora.

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Roberto se enfrentó al Estado, revelando hechos que otros hubieran callado. Denunciar lo que pasaba en la Procuraduría de Justicia de Gobierno del Estado no es fácil, por ser institución que depende directamente del propio Gobernador. Sin embargo, Chapula dio cuenta y razón de tantas cosas e hizo todas las recomendaciones que consideró necesarias. Chapula cumplió bien, por eso no creo que le cueste mucho trabajo volver a trabajar por la gente, que ya en otras ocasiones lo llevó al poder.

Pero dicen, también, que para la alcandía de la ciudad capital, el Gobernador prefiere a Carlos Arturo Noriega García, secretario de Finanzas y Administración, y a Nicolás Contreras Cortés, cualquiera de los dos, que irían por el PRI en mancuerna con Verde Ecologista. Este partido, como siempre, es incapaz de contender solo, porque pierde el registro. No tiene partidarios, solo se alquila en membrete.

En cuanto a Nicolás Contreras, más priista que los priistas, hizo creer a la ciudadanía que abandonaba ese partido por no estar de acuerdo con su forma de actuar y de hacer política. Y mucha gente se lo creyó; pero ya volvió al redil, o más bien nunca se ha ido. Ya no es sangre nueva en la política.

Empezarán a salir más prospectos, pues la Presidencia Municipal no es cualquier hueso.

RETAZO

De varios asuntos, por segundo año consecutivo el señor gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, expidió un decreto de austeridad relacionado con el gasto público del año 2017 en su administración. Desde su llegada al Ejecutivo estatal, Peralta Sánchez se ha preocupado por la transparencia y buena ejecución de los ingresos propios y de las participaciones federales, a que vayan enfocadas al gasto al que están etiquetadas, buscando siempre que no haya desvío de recursos para otros rubros que no corresponden al plan de gastos, es decir, que los recursos no se gasten en otras situaciones, y eso se ha logrado por la vigilancia estricta en el gasto, con el ánimo de tener ahorros, en lugar de despilfarro como en los sexenios anteriores, en donde no hubo dinero que alcanzara ni siquiera para los gastos mínimos, porque quienes eran responsables de su cuidado, fallaron a los colimenses, y defraudaron la confianza que se les dio para ostentar el cargo conferido… Empiezan los embates del gobierno de EE. UU. hacia México al detener la importación de uno de los productos mexicanos que ha dado la vuelta al mundo: la papaya, aduciendo un brote de salmonelosis. Y de no cumplir con los requisitos sería un problema económico serio para Colima, quien se ha distinguido por ser un gran exportador a la Unión Americana y a otras partes del mundo. De ahí, pues, la obligación de los productores mexicanos de buscar nuevas opciones donde comercializar la papaya. Es todo por hoy.

