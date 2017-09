¿Deben desaparecer los pluris?

La necesidad financiera que se avecina para afrontar las consecuencias de los terremotos de 7 y 19 de septiembre, ha movido a partidos políticos para presentar una serie de propuestas con las cuales se busca destinar un mayor número de recursos a los damnificados y a la reconstrucción de las zonas devastadas, incluso en esa “sensibilización”, dicen responder a reclamos ciudadanos históricamente planteados. Dicha circunstancia, que sin duda se agradece, no es un favor que nos hacen, por el contrario, al ser entidades de interés público, se encuentran obligadas a ello.

En este contexto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha propuesto de manera esencial, eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y desaparecer la representación proporcional en el Congreso de la Unión, con lo cual, afirma, se ahorraría alrededor de 20 mil millones de pesos. Para ello, presentará una propuesta de reforma constitucional, que de aprobarse, dicen, surtiría efecto para las elecciones federales del 2018.

Actualmente el Congreso de la Unión se encuentra integrado por 500 diputados, el cual, de aprobarse la reforma que propone el Revolucionario Institucional, quedaría reducido a solo 300; mientras el Senado de la República, de los 128 legisladores actuales, quedaría en 64 senadurías.

La propuesta a primera vista parece perfecta, ya que la reducción del número de diputados y senadores sin duda tiene un respaldo popular y, al ser menor el número de legisladores, consecuentemente se ahorraría un número importante de recursos.

Sin embargo, eliminar el reparto proporcional de lugares en el Congreso, lejos de favorecer a la democracia, la demeritaría, ya que el único favorecido es justamente quien la está proponiendo.

Se dice constantemente que los legisladores plurinominales no representan a nadie, que no hacen campaña y que solo garantizan un lugar a personas no vinculadas al ciudadano, sino a los intereses del partido. Al respecto debe advertirse que dichas afirmaciones son falaces, y que si bien reflejan parte de lo que se ha enunciado, no es por hecho en sí del reparto proporcional, sino por el mal diseño constitucional que se tiene de ello.

A fin de comprender el mal diseño, debemos partir de distinguir entre el tipo de elección plurinominal y el reparto de lugares de manera proporcional, ya que si bien se relacionan, no son lo mismo.

Así, una elección puede ser uninominal, o bien, plurinominal. En la primera, el ciudadano elige un nombre (un candidato) de entre otros posibles; en la segunda, elige una lista de nombres (una lista de candidatos), de entre otras listas posibles. De esta forma se dice que es plurinominal, porque se elige con un voto, varios candidatos, y es aquí donde se actualiza un primer gran defecto de diseño en México. ¿Cuál es ese defecto? En México al ciudadano se le concede un solo voto para los dos tipos de elecciones, es decir, cuando vota uninominalmente, en automático vota plurinominalmente, por lo que no puede diferenciar su voto. De corregirse esto, se concedería dos votos al ciudadano, uno para elegir uninominalmente y otro para elegir plurinominalmente, con ello los candidatos de la lista, saldrían a buscar el voto ciudadano, ya que ahora no dependerían del voto uninominal. Entendido esto, es posible ver el argumento falaz de que por los “pluris” no se vota, y que no hacen campaña.

Por otra parte, ya electos los candidatos, los lugares de la elección plurinominal se reparten proporcionalmente al número de votos válidamente obtenidos, mediante una fórmula matemática, cuya misión es el evitar el fenómeno de la sobre representación y, permitir así una configuración plural dentro del Congreso. Así, de eliminar totalmente el reparto proporcional como se propone, un partido político, que sería justamente el PRI, obtendría mayor número de lugares a los que originalmente le correspondería con su votación obtenida, es decir, tendría más diputados en detrimento del resto de los partidos y fórmulas participantes, distorsionando la voluntad ciudadana de configuración del Congreso.

Sin duda estamos a favor de la reducción de diputados y senadores, pero no de la eliminación del reparto proporcional. Por tanto, a fin de mantener y garantizar la pluralidad dentro del Congreso, apoyaríamos una propuesta que reduzca el número a 300, de los cuales 200 sean de reparto por mayoría y cien por reparto proporcional, lo cual no favorecería a ningún partido en lo particular. Aunado a la reducción, propondríamos, que se le conceda al ciudadano por lo menos dos votos diferenciados, y así, pueda votar directamente por una lista plurinominal y un candidato uninominal, teniendo así, dos votos, uno para cada tipo de elección, con ello se garantizaría de inmediato que los candidatos de la lista busquen de igual forma el voto en campaña.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

