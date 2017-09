Interés Público

QUIÉN ES EL VERDADERO ENEMIGO DE LA EDUCACIÓN

Para responder a esta pregunta observemos los hechos. Uno de los primeros actos del gobierno de Ignacio Peralta fue pagar la deuda histórica de 260 millones de pesos con la Universidad de Colima, la cual se originó, en gran parte, durante los gobiernos de Silverio Cavazos y Mario Anguiano. De esa forma se fortaleció la alianza estratégica que tiene el Gobierno del Estado con la máxima casa de estudios.

Asimismo, durante los primeros meses de su gobierno, y a pesar del contexto adverso de las finanzas estatales, entregó 13 millones 400 mil pesos al Instituto Tecnológico de Colima por el mismo concepto de adeudos. Esto refleja la responsabilidad del gobernador Ignacio Peralta, pues incluso cumplió con compromisos que por falta de interés o desidia, dejaron de pagar anteriores administraciones.

Aunado a este fortalecimiento de las instituciones educativas más importantes del estado, Ignacio Peralta también pagó más de 4 millones de pesos del Programa Nacional de Becas de Movilidad, lo cual benefició a un total de 474 estudiantes, además de que en su momento también se apoyó a 255 madres adolescentes o embarazadas con becas para que continúen sus estudios de educación básica.

Durante el presente ciclo escolar, el gobernador entregó más de 73 mil uniformes escolares gratuitos, tanto para estudiantes de preescolar como de primaria, y se prevé que para el próximo ciclo escolar se dé también a estudiantes de secundaria, lo que representa un apoyo para la economía familiar.

No solo se ha centrado en saldar adeudos de anteriores administraciones y dotar de apoyos en becas y uniformes, sino que también ha resuelto problemáticas que en el pasado se creían irresolubles, como la de dar el pago correspondiente del gobierno estatal a los trabajadores del EMSAD e incorporarlos al seguro social para que gocen de las prestaciones sociales que por ley les corresponden.

De esa forma, Ignacio Peralta logró resolver una problemática de más de 13 años, pues los anteriores gobiernos violaron los derechos laborales de esos docentes y no cumplieron ni con lo más elemental, que era el pago que les correspondía: los docentes de EMSAD recibían solo el estipendio federal. Ahora, el gobierno destina más de 13 millones de pesos para darles el salario completo y el pago de prestaciones a más de cien trabajadores de ese sistema y telebachilleratos.

También consiguió más de 650 millones de pesos del programa Escuelas al CIEN, el cual se ha aplicado progresivamente del 2016 a la fecha y concluirá en el 2018. Asimismo, gestionó ante la SEP cerca de 5 millones de pesos para la recontratación de 162 maestros de inglés, quienes fueron afectados por la eliminación, a nivel nacional, de la partida que sustentaba sus sueldos.

Eso solo lo puede hacer un gobierno con la administración responsable de las finanzas y con la voluntad política del mandatario. En este caso, el gobernador está a favor de la educación. Ahí están los hechos, las cifras, los datos. No es solo parte de un discurso.

El trabajo que el gobernador ha instruido al secretario de Educación, Óscar Hernández Rosas, va en ese tenor: de regularizar y normalizar el funcionamiento del servicio educativo del estado. Tarea compleja y difícil, pues la dependencia educativa –de acuerdo a la misma información oficial– arrastra un déficit financiero de más de mil 300 millones de pesos, además de que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) identificó, del 2013 al 2015, cerca de 3 mil 500 movimiento irregulares de plazas, entre los cuales destacan más de 200 plazas entregadas sin concurso, por lo que en los hechos la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Reforma Educativa eran letra muerta en la administración de Mario Anguiano.

No es justo para los estudiantes, docentes y padres de familia –y tampoco para el gobierno de Ignacio Peralta que ha cumplido con sus responsabilidades–, que ahora que se regulariza y mejora el funcionamiento de la Secretaría de Educación (SE), con un estricto apego a la norma, sea clausurada por las dirigencias de las secciones 6 y 39 de SNTE, las cuales guardaron un sepulcral silencio durante el tiempo de los atropellos a la ley y la violación de los derechos de los docentes.

Recapitulemos: en el 2014 y 2015 la SE dejó de pagar diversos conceptos al salario de los docentes, lo que acumuló un adeudo superior a los cien millones de pesos –se habla que 70 millones corresponden al fondo de retiro de los trabajadores–; también se realizaron mil 300 movimientos irregulares de plazas, afectando a docentes que sí participaron conforme a la ley, pero a quienes soslayaron en beneficios de otras personas; el desorden de las finanzas públicas del gobierno de Mario era tan grande, que se dejó de pagar dos días la quincena de los trabajadores de la Sección 39 –lo bueno es el pago de los docentes federalizados es responsabilidad del gobierno de la República, porque de lo contrario, hubieran sido afectados también–; se acumuló también un importante rezago en la entrega de títulos y cédulas profesionales, principalmente del Isenco.

Todo eso ocurrió y los dirigentes del SNTE 6 y 39 no dijeron nada. Se mantuvieron en su mutismo. Callaron a pesar del déficit financiero de la dependencia, el cual generó afectaciones a los docentes –sino pregúntenles a los de la 39–. Y ahora que se normaliza el servicio; que más de mil docentes fueron regularizados a código 10 y obtuvieron su plaza; que se entregaron 272 cédulas profesionales y títulos de maestría y licenciatura del Isenco, producto del rezago del 2008 hasta 2015; que se realiza un concurso abierto, público y transparente para la asignación y promoción de plazas; que se está a la vanguardia en la implementación de la reforma educativa; que se realizan foros internacionales con los artífices del nuevo modelo educativo para fortalecer el acompañamiento docente (lo que no se hizo nunca durante la pasada administración); que se dieron más de 12 millones de pesos en apoyos a las secciones 6 y 39; ahora, pesar de todos estos aspectos positivos, los líderes sindicales realizan un plantón y clausuran los accesos de la secretaría de educación, afectando a estudiantes, docentes y padres de familia que realizan trámites en la dependencia, así como a quienes laboran ahí.

Tanto a Héctor Prisciliano, Heriberto Valladares, Javier Pinto, entre otro más que promueven este plantón ilegal, al parecer no les preocupan las consecuencias de sus acciones. No les importa que paralicen la entrega de libros gratuitos a los estudiantes en proceso de migración que están en las escuelas, ante la falta de vehículos oficiales para transporte este material, imprescindible para el proceso pedagógico.

Tampoco les afecta que se pueda entorpecer o paralizar por completo la entrega de útiles escolares a más de 130 mil estudiantes, así como inmobiliario escolar, indispensable en las escuelas. Se sabe que la dependencia educativa se maneja a través de sistemas informáticos, en consecuencia, al no estar nadie en la dependencia, se afecta a todos los trámites de control escolar, equivalencias y el trámite correspondiente a incapacidades, entre otros más.

Estos trámites no se pueden realizar porque el sistema está dentro de las instalaciones de la SE. De igual forma, existe el riesgo, de persistir el plantón, que cerca de 14 mil estudiantes de escuelas de tiempo completo no reciban la alimentación correspondiente a este programa, pues los tarjetones y vales con los proveedores no se podrán imprimir, ya que los sistemas informáticos y de impresión están en las oficinas.

Previsiblemente, a raíz de estos efectos perniciosos del plantón, habrá un malestar de estudiantes y padres de familia contra los que causan estas problemáticas. Y es que hasta el momento tanto Heriberto, Prisciliano y Pinto no han mostrado ninguna evidencia o prueba que dé sustento a la clausura ilegal de la SE. Han bajado al plano de la subjetividad para generar una movilización contra el gobierno, afectando la dignidad del magisterio, estudiantes, padres de familia y a sus mismos agremiados.

SEGURIDAD: RETOS Y RESULTADOS

César Rafael “N”, alias El Comandante Fierro, líder del Cártel de Sinaloa en Jalisco y Colima, quien es considerado como el autor intelectual de la violencia que se ha registrado en los últimos meses en Tecomán y Manzanillo, fue capturado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República.

Tras esta detención, el gobernador Ignacio Peralta expuso que se estará al pendiente ante las reacciones que se puedan suscitar, ya que por lo general, cuando se captura a un operador importante del crimen organizado, se manifiestan hechos violentos, como parte del reacomodo del cártel.

No obstante, también existe la posibilidad de que la tendencia a la baja de la violencia disminuya aún más con esta detención, pues César Rafael está identificado por el AIC como uno de los principales generadores de la violencia delincuencial en los municipios de Manzanillo y Tecomán.

Valga este logro en materia de seguridad como un aliciente para reforzar los trabajos de investigación y coordinación, en particular entre los municipios, ya que cuando más se requiere que los alcaldes estén compenetrados en el tema de la seguridad pública por la importancia que merece y por las estrategias que se implementan a nivel estatal –conjuntamente con las fuerzas federales de la Marina y el Ejército–, algunos alcaldes no asumen su responsabilidad de manera cabal.

Tal es el caso de la alcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés, quien acentúa su desinterés por el tema y muestra su desconocimiento de lo que está pasando en su alrededor, simple y sencillamente por su indiferencia con la administración estatal y con los ciudadanos.

En ese sentido, es grave que la alcaldesa no asistiera a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública, que el pasado miércoles presidió el gobernador, Ignacio Peralta. Trascendió que ni siquiera justificó su ausencia: simplemente no fue y se infiere, de ese desplante, que la alcaldesa no apoya la estrategia de seguridad para disminuir la violencia delincuencial.

Mal hace la alcaldesa en asumir ese tipo de posturas, cuando ella y su municipio son parte de un estado que se encuentra en una lucha frontal contra la delincuencia. Al respecto, es necesario que se tomen medidas coordinadas con el Estado y la Federación, para que las estrategias implementadas tengan un mayor éxito. Si bien actualmente hay una racha de buenos resultados, de debe mejorar la coordinación para consolidar las estadísticas favorables en la disminución de la actividad delictiva.

Con su actuar, pareciera que a Yulenny Cortés le importa un comino la problemática de la seguridad. Y así se entiende tras regresar el recurso de un programa de seguridad pública, de un millón 754 mil pesos a la Federación, por no saber en qué invertirlos; tuvo que regresar ese dinero porque no le interesa el área de seguridad, ya que su interés ahora se enfoca en su reelección.

En la misma lógica está el alcalde de Colima, Héctor Insúa, quien pone a los policías a barrer y limpiar calles, en lugar de concentrarlos a los trabajos de seguridad pública. Ya han ocurrido, por ese motivo, decenas de robos en la zona céntrica de la capital, y muchos más en las inmediaciones de los bancos del municipio de Colima.

Si no recapacitan a tiempo y entienden que el trabajo de seguridad pública les atañe también, en el 2018 la ciudadanía se las va a cobrar en las urnas. Si muchos de los alcaldes tienen pretensiones de reelegirse, con mayor razón deben trabajar de manera coordinada con el Estado y la Federación, ya que solo así se mejorarán los resultados en materia de seguridad.

Sin embargo, lo ideal es que desde el Congreso de la Unión se legisle para crear el mando único en las corporaciones policiacas; de esa forma se acabarían los partidismo en la lucha contra la delincuencia y la estrategia de seguridad se aplicaría al unísono, de manera sincronizada, lo que evitaría filtraciones o enfrentamientos entre los mismos policías, como ya ocurrido en el pasado.

INFRAESTRUCTURA NECESARIA

Las grandes avenidas de agua, como las que se presentan durante el temporal de lluvias en el Río Marabasco, generan permanentemente problemas en zonas de cultivo en El Centinela y otras zonas bajas de Manzanillo. Esta problemática se replica también en algunos puntos de la ciudades, sobre todo los que colindan con afluentes o ríos.

Para evitar que sigan generándose afectaciones a las zonas de cultivo, principalmente, es necesario que se construyan las obras hidráulicas necesarias. Si bien existen cinco proyectos muy importantes para controlar y aprovechar los cauces de agua, éstos se verán cristalizados en varios años, por lo que probablemente no se verán concretados durante la presente administración estatal.

Uno de los proyectos impostergables, por su necesidad, es la presa en el Río Marabasco. Esa obra es necesaria porque evitaría las inundaciones y por consecuencia las pérdidas económicas de los cultivos. Además de esta obra, también es necesario que se construya unas presas en el Río El Naranjo, El Veladero de Camotlán, la derivadora de Armería, la derivadora en Ixtlahuacán, así como la presa El Hervidero.

De ahí la importancia de generar las gestiones adecuadas para acelerar la construcción de esta infraestructura hidráulica, pues es de gran importancia para prevenir daños en los cultivos y las consecuentes pérdidas económicas.

Si se lograra la cristalización de estos proyectos, se apoyará en gran medida el desarrollo económico del sector primario, indispensable para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y detonar la producción en la entidad.

Comentarios